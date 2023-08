El irónico comentario de Massa por el dólar blue: «Oh, casualidad: lo movieron 40 pesos en cinco días»

La suba del dólar blue durante las últimas semanas sigue dando que hablar y esta vez fue el propio ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien se refirió al tema con un irónico comentario, en la previa de las PASO.

Durante una entrevista, el postulante a la Casa Rosada vinculó la presión cambiaria iniciada el mes pasado a especulaciones de algunos sectores políticos, pertenecientes a la oposición, y aseguró: «Oh, casualidad: lo movieron 40 pesos en cinco días«.

En medio de otra jornada con la divisa paralela al alza, el titular del Palacio de Hacienda reiteró sus críticas contra los «especuladores», a los que responsabilizó por la suba en el mercado informal, y buscó despejar la incertidumbre sobre la economía, a días de las elecciones primarias.

«Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante que nos está viendo o de la jubilada que está en su casa, llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el estado no tiene capacidad de intervención, que es el del blue», dijo en una entrevista con el Diario La Capital de Mar del Plata.

Massa afirmó también que este miércoles la Unidad Información Financiera (UIF) y la Comisión de Nacional de Valores (CNV) «Revisaron el funcionamiento de las operaciones, solo eso hicieron, y se plancho el mercado«, en referencia a la moderación de la suba.

«Es plata negra que no pueden explicar de dónde sacaron y que lo único que hace es atentar contra la estabilidad de precios y la tranquilidad», añadió.

Qué dijo Sergio Massa sobre la posibilidad de una corrida cambiaria luego de las PASO

Consultado por la posibilidad de que se desate una corrida cambiaria luego de las PASO de este domingo, como sucedió en 2019, Massa indicó que no hay posibilidad de que algo así ocurra ya que, hace cuatro años, estaba «firmada la cláusula de no intervención» con el FMI, restricción que ya no está vigente.

«Durante mucho tiempo la especulación se dio alrededor de los dólares financieros. Hubo un momento en el que yo me cansé de esa especulación y dije ´la cláusula de no intervención no corre más´. Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me genere inestabilidad en los precios de los financieros porque me genera inestabilidad en los precios de la economía», explicó en esa línea.

Ya sobre el final del reportaje, el aspirante presidencial admitió que es «un desafío enorme» ser candidato y ministro de Economía al mismo tiempo, además de tener «la responsabilidad de contarle a los argentinos cómo salir de la crisis y cómo crecer».

Fuente: Noticias Argentinas