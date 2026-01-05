Mapa | Dónde se instalarán los parques industriales privados de Cipolletti que apuntan a Vaca Muerta

Cipolletti dio un nuevo paso en su estrategia de desarrollo productivo con la habilitación de cuatro parques industriales de gestión privada. Las resoluciones fueron firmadas por el intendente Rodrigo Buteler a fines de diciembre y permiten avanzar tanto con las obras como con la comercialización de los lotes.

La decisión apunta a consolidar los corredores logísticos que atraviesan el ejido urbano y que resultan claves para el movimiento vinculado a la actividad hidrocarburífera. «La idea es desarrollar las rutas estratégicas que pasan por Cipolletti para acompañar la logística», explicó Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Actualmente, la ciudad cuenta con un parque industrial consolidado y en expansión, ubicado en la zona noreste. Este predio de 120 hectáreas aloja más de 90 empresas y genera aproximadamente 2.500 puestos de trabajo, según datos del Ejecutivo.

Cipolletti dio luz verde a cuatro parques industriales: los detalles

Uno de los proyectos más avanzados se localiza sobre la margen derecha, entre la rotonda de la Ruta 151 y el acceso al Tercer Puente. Allí se proyectan 47 parcelas de unos 1.500 metros cuadrados, con la posibilidad de edificar hasta tres pisos en el frente para oficinas y áreas administrativas. En la misma zona, el municipio prevé aprobar próximamente unos 200 terrenos industriales más.

Además, se encuentra en proceso de aprobación otro desarrollo sobre la margen izquierda de la vía hacia el Tercer Puente, en un predio de 22 hectáreas. Este proyecto forma parte del paquete de iniciativas privadas que el municipio prevé habilitar en los próximos meses.

Sobre la Ruta 65, conocida como ruta chica, camino a Fernández Oro, se autorizaron dos parques industriales más. Cada uno contará con 25 lotes de aproximadamente 2.400 metros cuadrados y tendrá como infraestructura de acceso una calle colectora.

En paralelo, el municipio habilitó una nueva ampliación dentro del actual parque industrial de la ciudad. Se trata de un predio de nueve hectáreas, con 41 terrenos de 1.500 metros cuadrados y salida directa a la Ruta 151.

Cipolletti impulsa parques Industriales para empresas del «tercer anillo» de Vaca Muerta

El intendente explicó que la iniciativa no apunta a grandes polos industriales como los que requieren las bases operativas del petróleo, sino a empresas «del tercer anillo» de Vaca Muerta, es decir aquellas que ofrecen servicios de transporte, logística o reparaciones, tanto a las empresas de servicio como a las operadoras.

En junio del año pasado, el Concejo Deliberante de Cipolletti avanzó con una reforma del Código de Planeamiento Urbano orientada a acompañar la expansión de la ciudad y redefinir su perfil productivo. La actualización puso el foco en los corredores viales, con cambios en el esquema de servicios y en la configuración de parcelas y frentes.

En su momento, el director de Desarrollo Territorial, Carlos Rimmele, había señalado a este medio que la modificación buscó adaptar la normativa a nuevas dinámicas de uso del suelo, especialmente en áreas vinculadas a las rutas, para favorecer la instalación de actividades productivas y logísticas.

Desde el Ejecutivo municipal, el intendente Rodrigo Buteler explicó que una de las herramientas clave para atraer inversiones fue la eliminación de tributos aplicados al loteo de servicios en corredores viales. “La idea es que quienes tienen frente de chacra puedan subdividir esos espacios y facilitar la llegada de empresas”, sostuvo.

A ese esquema se suman otros incentivos, como la no aplicación del impuesto urbano a la renta diferencial y la simplificación de trámites administrativos, con el objetivo de acelerar los procesos de radicación industrial.

Además, en julio el Concejo Deliberante adhirió a Ley Provincial de Promoción Industrial y Parques Industriales. Según indicó el Ejecutivo municipal, la adhesión permitirá acortar plazos y articular beneficios fiscales provinciales para impulsar nuevos emprendimientos y acompañar la expansión de los ya existentes.