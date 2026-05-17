El boom industrial de Cipolletti: así amplía su mapa con 13 parques sobre rutas estratégicas

El crecimiento de Vaca Muerta y el rol que tendrá Río Negro en la exportación energética, empezó a transformar el mapa industrial de Cipolletti. Con nuevos parques privados, ampliaciones logísticas y desarrollos sobre las rutas 22, 151 y 65, el municipio asegura que la ciudad se prepara para recibir cientos de empresas vinculadas a energía, transporte, depósitos, oficinas y servicios.

Solo en el corredor del Tercer Puente, entre las rutas 22 y 151, el Ejecutivo proyecta capacidad para más de 500 empresas. Pero el esquema completo contempla 13 parques industriales distribuidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, por lo que la cifra final podría ser mucho mayor en los próximos años.

Actualmente, el mapa industrial de Cipolletti se divide en cuatro grandes zonas: el corredor del Tercer Puente, los desarrollos sobre Ruta 22, los loteos industriales de Ruta 65 y el parque industrial histórico ubicado dentro de la ciudad.

Un nuevo Parque Tecnológico Industrial crece en Cipolletti

Parque Industrial y servicios de ruta en el Tercer Puente. Foto: Flor Salto.

La zona que más creció en los últimos meses es la comprendida entre las rutas 22 y 151, cerca del acceso al Tercer Puente. Allí avanzan siete parques industriales cerrados y abiertos concentrados en un Parque Tecnológico Industrial. “En esta zona nosotros estimamos que vamos a poder generar un stock de posibilidad de albergar más de 500 empresas más oficinas corporativas en altura y zonas comerciales”, explicó el intendente Rodrigo Buteler en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Por su parte, Carlos Rimmele, arquitecto a cargo de la dirección de Desarrollo Territorial, detalló que los proyectos incluyen lotes industriales, oficinas corporativas, sectores comerciales, depósitos, entre otros, en parques cerrados y abiertos pensados para empresas de logística, tecnología y servicios energéticos.

El intendente Rodrigo Buteler junto al director de Desarrollo Territorial, Carlos Rimmele. Foto: Ceci Maletti.

También aparece un predio de 22 hectáreas sobre la margen izquierda de la Ruta 151 camino al puente, que forma parte del paquete de desarrollos recientemente aprobados. “Los frentes de los parques industriales pueden ir en altura para poner oficinas corporativas, hoteles y comercios”, sostuvo Buteler.

La idea municipal es que esos sectores funcionen como nodos de servicios para empresas vinculadas al “segundo, tercer y cuarto anillo” de Vaca Muerta: logística, transporte, depósitos, oficinas técnicas y servicios complementarios.

“Nosotros apuntamos a hacer una ciudad que albergue una industria más limpia, más logística, más oficinas”, Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Según explicó Rimmele, el sector fue pensado como una unidad de desarrollo regional vinculada a innovación, tecnología y servicios empresariales, con el objetivo de atraer inversiones privadas y consolidar nuevas actividades asociadas al crecimiento energético de la región. El esquema se apoya además en beneficios fiscales previstos para parques industriales y logísticos privados.

La propuesta también apunta a concentrar la circulación de cargas sobre corredores viales estratégicos para reducir el impacto sobre la trama urbana, incorporar espacios verdes y promover un perfil empresarial ligado a tecnología, investigación y servicios de alto valor agregado.

Ruta 22 y Ruta 65 suman nuevos desarrollos industriales

A los siete parques del corredor del Tercer Puente se suman otros tres desarrollos industriales y logísticos sobre la Ruta Nacional 22. Según explicó el municipio, la modificación del Código de Planeamiento Urbano permitió habilitar usos industriales y comerciales sobre sectores estratégicos vinculados a corredores viales nacionales.

“Cuando planeamos la ciudad con Carlos Rimmele dijimos que el lugar indicado para albergar empresas es sobre las rutas nacionales y provinciales, que permiten tener grandes extensiones de tierra sin perjudicar la chacra productiva”, Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

En paralelo, sobre la Ruta Provincial 65 camino a Fernández Oro, fueron aprobados dos nuevos loteos industriales privados. Allí se desarrollarán cerca de 60 lotes de aproximadamente 2.450 metros cuadrados cada uno con acceso mediante calles colectoras paralelas a la ruta.

Según el Ejecutivo municipal, estos espacios están pensados principalmente para empresas de logística, depósitos, transporte y servicios complementarios de la actividad hidrocarburífera.“Queremos que el derrame de Vaca Muerta no solamente sea residencial en Cipolletti, sino también en la radicación de empresas”, sostuvo el intendente.

El parque industrial histórico de Cipolletti sigue creciendo

El esquema se completa con el parque industrial histórico de Cipolletti, ubicado dentro del ejido urbano y consolidado desde hace años como uno de los principales polos empresariales de la región. Actualmente cuenta con 120 hectáreas, más de 80 empresas instaladas y alrededor de 2.500 puestos de trabajo.

En enero, el municipio habilitó además una ampliación de nueve hectáreas donde se desarrollarán 41 lotes industriales de unos 1.500 metros cuadrados con salida directa a la Ruta 151.

“Tenemos que tratar de estar adelante del problema. Todo lo que se está viniendo con petróleo y energía va a cambiar la región y nosotros queremos que la ciudad esté preparada”, Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Una planificación diseñada para acompañar el crecimiento energético de Río Negro

Buteler aseguró que todo el esquema responde a una planificación urbana diseñada para acompañar el crecimiento energético sin perder el perfil productivo de la ciudad. “Nosotros conservamos unas 4.000 hectáreas productivas. Ese mix entre producción, empresas y residencial es lo que hace la diferencia hoy en Cipolletti”, afirmó.

Hectáreas productivas 400 son el total de hectáreas productivas que conserva Cipolletti actualmente.

Además, el municipio también avanza con obras de infraestructura y servicios para acompañar el crecimiento de los parques industriales y mejorar el funcionamiento de las empresas ya instaladas.

“Tratamos de sumarle servicios a todas las empresas ya radicadas para mejorar su calidad de funcionamiento”, señaló Buteler. Según explicó, actualmente se ejecutan obras de cordón cuneta, asfalto, iluminación y mejoras viales tanto en el parque industrial histórico como en sectores vinculados a la Ruta 22 y la calle Pioneros.

“Estamos haciendo el cordón cuneta de todo el parque industrial. Ya proyectamos asfalto e iluminación en Pioneros y también sobre la colectora de la Ruta 22, donde tenemos muchas empresas históricas de la ciudad”, afirmó.