El verdadero debate económico detrás de la carta de Cristina

No soportó esperar los tres meses que se otorgan a todo nuevo mandatario como el plazo mínimo necesario para establecer los ejes rectores de su gestión. Apenas 66 días después de la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la ex Presidenta Cristina Fernández esbozó su primera crítica.

Sucede cada vez que la principal figura del kirchnerismo decide hablar (o escribir): sus conceptos siguen teniendo una enorme centralidad en la política nacional. Esta vez no es la excepción. Todos los análisis se centran principalmente en la falta de autocrítica real de la ex mandataria respecto a la gestión que acaba de culminar. Su poco apego a reconocer errores propios y su asiduo encono con quienes representan una visión diferente de la realidad nacional.

Tampoco es la excepción. En la misiva publicada esta mañana, Cristina vuelve a cargar contra la política llevada a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri, calificó al Presidente Milei como un «showman-economista», y esbozó una polémica comparación personal con el ex Presidente de los EEUU Donald Trump, que roza el agravio.

«Es más, el ex presidente y actual candidato republicano en los EEUU, Donald Trump, con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de pensamiento económico. Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal: no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero ‘de dos patas’, parafraseando al presidente Milei», señaló Cristina poniendo el foco en la decisión de Milei de colocar a sus mascotas en el lugar de sus hijos.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

Sin embargo, y como también suele ser frecuente en las intervenciones de la ex Presidenta, lo más valioso de la carta abierta publicada hoy, se relaciona con lo conceptual. Cristina vuelve a profundizar su visión histórica en relación al devenir de la economía nacional. Una crítica que no por ser propia de una mirada política y parcial en particular, carece de fundamentos.

El debate acerca del origen de la inflación, el carácter bi monetario de la economía, la crítica a la dolarización, la competitividad del campo, o la participación del salario en la renta nacional, vuelve a ser parte del análisis de la ex Presidenta.

Discusiones que pueden resultar descalzadas del plano político apenas dos meses después de resuelta la compulsa electoral, pero que siguen más que vigentes en medio de una crisis económica que sigue sin encontrar puntos de apoyo para una salida estructural.

El origen de la inflación

Desde hace décadas, las causas de la inflación son motivo de un profundo debate hacia el centro de la teoría económica. La explicación ortodoxa monetaria, indica que los precios minoristas aceleran cuando el Estado incurre en déficit de forma recurrente. y la autoridad monetaria emite moneda a una velocidad mayor a la del crecimiento del producto, a fin de financiar el rojo de la ecuación fiscal.

El gobierno de Javier Milei adhiere férreamente a esta idea. De allí la figura de la «motosierra» a la que acude el Presidente para referir a la necesidad de recortar el gasto de forma drástica y abrupta, a fin de eliminar el déficit que da origen a la emisión monetaria.

El texto no niega la importancia del equilibrio fiscal. Sin embargo descree del ajuste del gasto como la única herramienta para alcanzarlo, y destaca la necesidad del desarrollo productivo como la llave para fortalecer ingresos.

A lo largo del documento de 33 páginas publicado hoy por Cristina Fernández, se estructura en cambio una visión alternativa respecto al origen de la inflación, la que el kirchnerismo sostuvo a lo largo de sus cuatro periodos en el poder: el bi-monetarismo propio de la economía argentina y la exuberante preferencia de los argentinos por la moneda norteamericana (un diagnóstico en el que paradójicamente coincide con el Presidente Javier Milei).

A tono con la mirada estructuralista de Diamand o Prebisch, Cristina coloca a la restricción externa como el problema estructural de la economía nacional, la cuál se traduce en escasez recurrente de divisas, y posteriormente en ciclos de endeudamiento que obligan a devaluar la moneda, impactando sobre los precios minoristas.

En su misiva Cristina pone el dedo en la llaga de quienes solo admiten la explicación fiscal-monetaria para el origen de la inflación. Sabido es que en repetidas ocasiones el Presidente Milei ha señalado al ex Presidente Carlos Menem como el mejor mandatario de la historia, y que el menemismo erradicó durante 10 años la palabra «inflación» de la ecuación económica argentina.

«Resulta útil recordar, a los fines de seguir derribando mitos, que durante toda la convertibilidad nunca hubo superávit fiscal», señala Cristina. La referencia es un tiro por elevación: la eliminación de la inflación en los ’90 no se logró a costa de mantener a raya el déficit fiscal, sino gracias al ingreso extraordinario de divisas producto de las privatizaciones. «El proceso de liquidación de los activos del patrimonio nacional -la mayoría de ellos pagados con bonos de la propia deuda- más el ingreso de dólares para endeudamiento y para hacer sustentable la convertibilidad, lejos de solucionar el problema, lo agravaron y postergaron su explosión hasta el año 2001», agrega la ex Presidenta.

En un tiro por elevación a los monetaristas ortodoxos, Cristina señala que la eliminación de la inflación en los ’90 no se logró a costa de mantener a raya el déficit fiscal, sino gracias al ingreso extraordinario de divisas producto de las privatizaciones.

Casualmente, el gobierno de Javier Milei emprendió ni bien llegó al poder una cruzada privatizadora que hasta el momento solo encontró límites en el debate legislativo. El principal argumento que esgrime el oficialismo es la ineficiencia y el déficit que generan las empresas estatales. Cristina parece sugerir que el objetivo real es repetir la experiencia noventista de solventar al menos por un tiempo el desbalance externo mediante la venta del patrimonio nacional.

Pero para sustentar el argumento la ex mandataria apela a una correlación que luce contundente en relación a los datos del tablero económico global. «La publicación inglesa The Economist informa regularmente los principales indicadores económicos de 43 países agrupados por regiones, entre los que

incluye a la Argentina junto a los países más desarrollados del mundo. De ese listado sólo tres países tienen superávit fiscal«, indica Cristina. Agrega luego que «Si la tesis que sostiene, entre otros, el presidente Javier Milei, fuera correcta, es indudable que todos esos países que tienen déficit fiscal deberían tener muy altos índices de inflación«.

La contundencia del argumento no radica en la estadística, sino en la ausencia de correlación directa entre déficit fiscal e inflación. Es más que evidente que la ecuación fiscal es insuficiente para explicar por sí sola el devenir de la dinámica de precios, y que existen otros factores propios de la estructura económica argentina que son determinantes.

De hecho, en ningún lugar del escrito Cristina niega la importancia del equilibrio fiscal. No obstante, parece señalar que la manera de alcanzarlo tiene que ver más con los ingresos que con los gastos. «Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del “Estado presente” para resolver los problemas del país, que son demasiados. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario», señala la ex Presidenta. Agrega luego que «Sin embargo, no compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. La escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación«.

La deuda, el Fondo y la dolarización

La tesis que plantea Cristina en su misiva indica que el origen del problema económico argentino no es el déficit fiscal, sino la escasez crónica de divisas. Agrega que cuando ese faltante se resuelve apelando al mega endeudamiento, se convierte luego en un corsé que acecha la economía extrangulando la capacidad productiva por el peso del pago de vencimientos e intereses.

Llamativamente, la ex mandataria no desconoce la relevancia crucial de la inversión extrajera directa como motor del desarrollo y del ingreso de divisas, algo que suele ser uno de los caballitos de batalla del discurso liberal-libertario. La diferencia radica en el camino por el cuál procurar el ingreso de capitales.

PBI vs ciclos de endeudamiento. Uno de los gráficos a los que apeló Cristina Fernández en su documento.

No le falta sustento al argumento. Apelando a una serie publicado por el estudio del economista liberal Orlando Ferreres, la ex Presidenta señala la relación entre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) y los distintos ciclos de endeudamiento de la historia reciente, donde se observa la coincidencia entre el regreso del Fondo Monetario al país con el inicio de la recesión.

En efecto, una extensa porción del escrito se dedica a trazar la relación entre la actual crisis económica y el mega crédito que el organismo multilateral otorgó al gobierno del ex Presidente Mauricio Macri. Ni siquiera Sergio Massa pudo escapar a la crítica. Como si no hubiese sido parte activa del gobierno que terminó el 10 de diciembre, la ex Vice Presidenta señala: «Pruebas al canto, en el año 2023 y en pleno proceso electoral presidencial, el entonces Ministro de Economía y candidato de la coalición de gobierno fue obligado a devaluar por el staff del FMI al día siguiente de las elecciones primarias. Como consecuencia de ello, la inflación mensual se disparó a dos dígitos».

De lo que carece el texto de Cristina es de un sincero mea culpa. Vale la pena sin embargo, prestar atención al verdadero valor del planteo incluido en el documento. La deuda se paga tarde o temprano, pero de golpe a la competitividad que podría significar la dolarización, probablemente sea imposible regresar.

Lo cierto es que la relación entre deuda, vencimientos, pago de intereses, devaluación e inflación, resulta indisimulable a lo largo de los últimos diez años, y en especial tras el retorno del Fondo al país. El ruido que generan las palabras de Cristina no radica en el argumento, sino en que parece no sentirse responsable en nada del escenario actual de la economía nacional.

Es desde ese lugar que la ex Presidente se atreve a ir un poco más allá, e incluso alerta sobre los riesgos que implicaría adoptar el dólar como moneda de curso legal, reconociendo formalmente la bi.monetariedad de la economía que la propia Cristina describe. «La dolarización de la economía

argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social», advierte. «El país no va a tener más dólares. Al contrario, vamos a tener menos dólares porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los sectores productivos generadores de divisas», agrega.

Naturalmente, es difícil tapar con la mano del argumento económico el bosque del estado de deterioro en que se encuentra la economía nacional luego de dos décadas de las cuales 12 años le pertenecen al kirchnerismo. De lo que carece el texto de Cristina es de un sincero mea culpa. Vale la pena sin embargo, prestar atención al verdadero valor del planteo incluido en el documento. La deuda se paga tarde o temprano, pero de golpe a la competitividad que podría significar la dolarización, probablemente sea imposible regresar.