De dónde es la cita de Alberdi que Cristina Kirchner usó para criticar a Milei

Cristina Kirchner retomó la escena política con una contundente carta, advirtiendo sobre la «crisis de deuda» en Argentina. Utilizando una cita de Juan Bautista Alberdi, la expresidenta hizo un repaso histórico y analítico de la situación económica del país hasta llegar al gobierno de Javier Milei, a quien catalogó como un «showman-economista». De dónde sacó la cita de Alberdi.

El documento de Cristina Kirchner destaca la importancia de no otorgar «permiso de corso» a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para endeudar al país en dólares. La expresidenta criticó la intención de cerrar el Banco Central y eliminar restricciones para emitir deuda pública en dólares, considerándolo una catástrofe irreparable.

En sus declaraciones, Cristina Kirchner cuestionó el diagnóstico de Milei sobre la inflación, señalando que la escasez de dólares es el verdadero desencadenante, y desestimó el programa de ajuste del actual gobierno como un plan de desestabilización. Comparando a Milei con Donald Trump, destacó diferencias y señaló cierta afinidad solo en aspectos puntuales.

Además, la expresidenta destacó la contradicción de incorporar funcionarios que «fracasaron» en el gobierno anterior, criticando la falta de mejora en la calidad de vida de los argentinos. Concluyó su análisis llamando a encontrar «otra forma de abordar las cuestiones de Estado».

La expresidenta difundió en redes sociales un análisis de la «tercera crisis de deuda» que enfrenta la Argentina y los desafíos que tiene el Gobierno de La Libertad Avanza. «En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria», arrancó.

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, dice la frase de Alberdi citada al comienzo del documento y que corresponde a una reconstrucción de «Obras Selectas: Tomo XV: Estudios económicos» de 1920.