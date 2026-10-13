Escapa por el fin de semana XL: cuáles son las provincias con mejor registro turístico en octubre 2026

Durante el reciente fin de semana largo de octubre 2026, la actividad turística nacional registró un movimiento de aproximadamente 1.490.400 personas que se trasladaron por los distintos destinos del territorio argentino.

La cifra de visitantes representó un incremento del 3,5% en la cantidad de viajeros en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando el interés sostenido por realizar breves viajes como forma de despejarse y conocer lugares o actividades festivas.

El traslado de los vacacionistas estuvo caracterizado por una marcada tendencia hacia los viajes de cercanía, la selección de presupuestos ajustados y la concreción de reservas de último momento. Estas decisiones respondieron a una planificación más cautelosa por parte de las familias, que buscaron alternativas accesibles para aprovechar los días de descanso sin incurrir en gastos excesivos.

En términos de consumo, el medio NA informó que el desembolso medio diario por persona se ubicó en $116.900, lo que marcó un incremento real del 5% frente a 2025 tras descontar la inflación interanual. Sin embargo, la duración de los viajes experimentó una contracción significativa del 10%, haciendo que la estadía promedio pasara de dos días a 1,8 jornadas.

Esta reducción en el tiempo de permanencia de los turistas resultó determinante para la facturación global de los prestadores de servicios. Como consecuencia directa de este fenómeno, el impacto económico general alcanzó los $313.610 millones, evidenciando un descenso real del 2,2% en la comparación interanual a pesar de la mayor afluencia de personas.

El registro de las provincias con mayor porcentaje de movilidad turística

El movimiento a nivel nacional del fin de semana largo mostró realidades diversas y marcados contrastes según cada distrito y las propuestas culturales o festivas disponibles.

La región patagónica presentó números positivos, con Bariloche en Río Negro y Puerto Madryn en Chubut. Ambas localidades alcanzaron un 80% de ocupación.

El cerro Catedral es uno de los motores de la actividad turística de Bariloche. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

En Mendoza, durante el fin de semana largo se promedió un 83% en sus polos enoturísticos y de montaña. En la provincia de Córdoba, la ocupación osciló entre el 80% y el 88%, fuertemente impulsada por la realización de la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano.

Por su parte, Tucumán registró cifras sobresalientes con un 99% de reservas en plazas como San Javier, Monteros y Tafí Viejo, apalancada por la convocatoria de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas. Con casi la totalidad de ocupación, se posicionó como la región con mejores registros en el fin de semana largo.

En el Litoral, Santa Fe promedió más del 78% de ocupación provincial y un 85% en su capital gracias al desarrollo del Harlem Festival, generando ingresos económicos estimados en $21.759 millones.

La Ciudad de Buenos Aires recibió a más de 120.000 turistas con un 80% de ocupación y un impacto directo de $37.000 millones, mientras que la Costa Atlántica con Mar del Plata mejoró sus registros iniciales mediante reservas de última hora.

En la vereda opuesta, destinos urbanos como Posadas, en Misiones, con un 26,7%, y la provincia de Chaco, con un promedio del 40%, evidenciaron un flujo de visitantes considerablemente más moderado.

Río Negro: una de las principales opciones elegidas para el finde XL de octubre

La provincia de Río Negro tuvo un desempeño destacado dentro del mapa turístico nacional de la mano de uno de sus principales destinos emblemáticos. La ciudad de Bariloche funcionó como uno de los grandes motores de la región cordillerana, logrando alcanzar un 80% de ocupación hotelera y consolidándose entre las preferencias de los visitantes.

A su vez, el movimiento en suelo rionegrino estuvo acompañado por un flujo constante de excursionistas y turistas que priorizaron la región para disfrutar de los atractivos naturales patagónicos. No obstante, al igual que ocurrió a nivel general, las reservas se concentraron fuertemente en el tramo central del fin de semana, acortando el margen de permanencia de los viajeros.