Florencia Gutiérrez: «el dólar agro será suficiente para evitar un salto del tipo de cambio oficial»

En diálogo con Pulso, la economista Florencia Gutiérrez hizo un repaso de los fenómenos y medidas que signan la coyuntura económica nacional.

PREGUNTA: ¿Qué evaluación hace de “Precios Justos”?

RESPUESTA: “Precios Justos” busca generar un precio de referencia en la góndola, no es una herramienta muy firme en la lucha contra la inflación. Es la primera distinción que hay que hacer porque si no muchas veces parece que los acuerdos de precios no funcionan. No es que no funcionan, son una herramienta más para tratar de generar una referencia en un régimen de inflación alta en que hay mucha dispersión de precios. “Precios Justos” es un poco un “toma y daca” con las grandes empresas. Vos ponés tus productos en el programa y a cambio yo doy la posibilidad de que accedas al MULC para importar. La realidad es que hoy el Banco Central no tiene reservas prácticamente y se hace difícil cumplir con ese pacto, y por otro lado hay grandes empresas como las de la industria alimenticia que encuentran vericuetos para esquivar el programa. No se termina de cumplir el acuerdo que en principio funcionó bien, después tuviste una aceleración de precios que no permitió ordenar el índice de alimentos.

Falta la integridad de un programa más firme. Con estos problemas es necesario pensar en un programa más de shock o de estabilización. Florencia Gutiérrez, economista.

P: ¿Se usa, entonces, alguna herramienta firme en el Gobierno para combatir la inflación?

R: Sí, claro que las hay. Por ejemplo tratar de ir hacia una convergencia fiscal y de subir la tasa de interés, pero son herramientas que están actuando por separado, falta una integridad de un programa más firme. Con estos problemas es necesario pensar en un programa más de shock o de estabilización. Pero en este contexto es difícil porque necesitás credibilidad y ciertos parámetros macroeconómicos que hoy no tenés, pero mientras tanto podés por lo menos evitar que espiralice. Cuando estás en un régimen de inflación tan alto tenés dos problemas: la inercia y la indexación. Y hay un tercer problema no menor que es un escenario muy difícil en materia internacional por la guerra de Ucrania y a eso le sumás a nivel local una sequía muy fuerte. Cuando el Banco Central no tiene reservas se hace difícil hacer frente a las presiones devaluatorias, incluso genera una especulación muy fuerte respecto a la brecha cambiaria. O sea, tenés que atacar el problema de inflación por diferentes frentes. Hoy no hay un ancla fuerte que corte con la inercia. El dólar está haciendo un crawling peg y estás aumentando las tarifas.

P: ¿Qué incluiría en ese programa de shock?

R: Sería pasar a un programa como los que hicieron otros países, por ejemplo Israel, un programa que contemple una heterodoxia económica que quiere decir no atrasar salarios, recuperar el nivel de ingresos, no ir hacia una recesión pero sí ir hacia una convergencia fiscal y con tasas que sean positivas. Pero para encarar un programa así necesitas tener reservas en el Banco Central. Creo que va a ser importante de acá hacia adelante lograr acuerdos en la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional para tener cierto alivio en las reservas y que te permita pensar en algo más estructural o en algo más profundo, que no sean medidas puntuales que te permitan tener cierto alivio por uno o dos meses como el dólar agro.

Este tipo de cambio diferencial no es gratis, tiene un costo que lo va a poner el Banco Central. Florencia Gutiérrez, economista.

P: ¿Cree que el dólar agro es una buena medida en este contexto?

R: Este tipo de cambio diferencial no es gratis, tiene un costo que lo va a poner el Banco Central. Pero la contracara sería muchísima más presión para una devaluación, lo cual es muchísimo más recesivo para toda la economía. Así que en este escenario de sequía, de falta de reservas y de aceleración inflacionaria, es un salvavidas que te va a ayudar a llegar relativamente estable a las elecciones, no mucho más.

P: ¿Será suficiente para evitar un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial?

R: Yo creo que sí porque en el área económica están muy firmes en la idea de que una devaluación sería profundamente recesivo y dañino para los ingresos, que ya están bastante golpeados, y que el único sector que se beneficiaría son los que tienen sus activos en dólares. Además ya se está devaluando al ritmo del 6% mensual o un poco más. Yo creo que podés continuar con esta aceleración del tipo de cambio en línea con la inflación evitando saltos más fuertes. Desde el área económica están decididos en que en este escenario llevar a una devaluación no es positivo.

En el área económica están muy firmes en la idea de que una devaluación sería profundamente recesivo y dañino para los ingresos. Florencia Gutiérrez, economista.

P: ¿Cuáles cree que serán los efectos más importantes de la sequía en la economía?

R: A una economía golpeada por una pandemia, por un contexto internacional muy complejo y por un sistema financiero que no está jugando a favor le sumás una sequía que te saca, según las proyecciones más negativas, U$S 20.000 millones. El impacto es muy fuerte, no solamente en lo que es falta de dólares para importación, para crecer, sino también en precios. Por ejemplo, la carne aumentó en febrero 29%, en marzo 14%, y uno tendería a pensar que va a seguir en alza. El impacto que tiene en el trigo también es un impacto en los precios de alimentos. Así que yo creo que las dimensiones de esta sequía va a tener un impacto muy fuerte en la actividad económica porque nos van a faltar dólares para importar y también en los precios.

P: ¿Entonces considera que la estanflación es probable?

R: Técnicamente estamos en estanflación, en un escenario de no crecimiento económico y altos niveles de inflación. Hacia adelante se puede esperar que Argentina no crezca como se esperaba el año pasado, producto de la sequía y de una economía que ya está bastante más resentida en el consumo, con salarios que están deteriorados.

Técnicamente estamos en estanflación, en un escenario de no crecimiento económico y altos niveles de inflación. Florencia Gutiérrez, economista.

PERFIL

Florencia Gutiérrez

Se graduó como analista económica (UADE).

Es integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Diplomada en Economía Política (UBA-CEPA) y en Mercado de Capitales (Rofex).

Es integrante de la Gerencia de Estudios de la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación.

Posee experiencia como periodista en medios de comunicación nacionales.