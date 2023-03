Enrique Szewach: «la recesión es inevitable»

En diálogo con Pulso, el economista Enrique Szewach analiza la actualidad de los distintos frentes de la economía argentina.

PREGUNTA: ¿Cómo ve el panorama del frente cambiario?

RESPUESTA: El frente cambiario ya venía muy complicado el año pasado, y ahora se le sumó la sequía. Hasta ahora uno pensaba que entre las restricciones a las importaciones que iban a empeorar más algún crédito de los chinos, de los brasileños o de bancos internacionales, más algún dólar soja 3, 4, 5 u 8, se iba a poder llegar por lo menos a las PASO. Si a eso le restás U$S 20.000 millones de exportaciones agrícolas, ya no hay cepo, restricción, crédito ni nada que pueda compensarlo. El Gobierno se resiste a devaluar, cosa que en este contexto parece razonable. El dólar soja tenía sentido porque vos tenías productores que habían acumulado soja y no la vendían, les diste un buen precio y la vendieron. Ahora no tienen soja, así que aunque les des un dólar a $1000 no va a terminar la sequía ni va a aumentar la producción. La restricción de las importaciones solo por el lado cuantitativo como ahora va a ser muy complicado. Me da la impresión de que el Gobierno va a tener que tomar medidas en el mercado cambiario a las que se resiste. Si será antes o después de las PASO, no lo sabemos.

Me da la impresión de que el Gobierno va a tener que tomar medidas en el mercado cambiario a las que se resiste. Si será antes o después de las PASO, no lo sabemos. Enrique Szewach, economista.

P: Con el endurecimiento de las restricciones a las importaciones, ¿cuán probable es que entremos en recesión este año?

R: La recesión ya está, el solo hecho de que va a caer el producto bruto agrícola te lleva a una recesión. Lo que vamos a discutir ahora es cuánto más sobre eso le suman las restricciones a las importaciones, porque a menores importaciones, menor nivel de actividad. La recesión es inevitable, lo que ahora está bajo análisis es si estaremos -2%, -3% o -4%, si el Gobierno toma una decisión en el mercado cambiario que restrinja más por precio que por cantidad las importaciones, y cuál va a ser finalmente la baja de exportaciones agrícolas.

La recesión ya está, el solo hecho de que va a caer el producto bruto agrícola te lleva a una recesión. Enrique Szewach, economista.

P: Se habla de una reducción de U$S 2.000 millones de dólares en la meta de reservas en el acuerdo con el FMI. ¿Es alcanzable?

R: Con este escenario cambiario, la meta original y la meta original menos U$S 2.000 millones son inalcanzables. Argentina tiene argumentos para pedir un waiver más que un relajamiento de la meta porque U$S 20.000 millones menos de exportaciones por la sequía es un evento que el Gobierno no controla.

P: ¿Cómo evalúa la gestión de la deuda en pesos que está haciendo Sergio Massa?

R: El problema no es la deuda, sino que el Gobierno de Alberto Fernández hizo muy poco por bajar el déficit desmedido. Tiene déficit operativo y déficit para pagar los intereses de la deuda. Todo el tiempo está renovando más deuda de la que vence. Massa lo fue postergando hasta el segundo y tercer trimestre de este año que son la barrera electoral. Tiene un problema, porque la deuda o la defaultea, o la reprograma, o la canjea voluntariamente, o la paga. Pagar no se puede, defaultear no tendría sentido, reperfilarla no quiere, entonces la única forma que tiene es convencer a los tenedores privados de que pase la barrera de la elección, y para eso les tiene que ofrecer cero riesgo. Les dice “quedate tranquilo, que si hay un salto inflacionario el bono te lo cubre, y si hay un salto devaluatorio el bono te lo cubre”. Esa es la mecánica, tratar de patear para adelante y cruzar los dedos, lo que pateó el año pasado le llegó ahora, y ahora lo patea para el año que viene y verá si le toca a él o a otro gobierno. Pero el problema es que Argentina no ha solucionado ni ha planteado la necesidad de ir a un superávit fiscal.

Argentina tiene argumentos para pedir (al FMI) un waiver más que un relajamiento de la meta. Enrique Szewach, economista.

P: ¿O sea que considera insuficiente la reducción real del gasto público y del déficit en 2022?

R: Fue una reducción basada en la inflación. Es una trampa, porque si bajás un poco la inflación se te acabó la reducción y si no, tenés que subir mucho más la inflación para cumplir con el menor déficit fiscal. Pero además es insuficiente para cubrir el gasto operativo, y mucho más para cubrir también los intereses de la deuda. Si a eso le sumás el déficit cuasifiscal del Banco Central, porque tuvo que absorber emisión con LELIQs justamente por el déficit, claramente es insuficiente. Cuando no hay un programa en serio de reducción del gasto y de reformas impositivas, lo que hay es un programa de cómo la inflación te va mejorando los ingresos y bajando el gasto.

La mecánica de la deuda en pesos es tratar de patear para adelante y cruzar los dedos. Enrique Szewach, economista.

P: ¿Cuáles son los alcances en Argentina de las turbulencias en los mercados por el colapso de bancos en EE.UU. y Europa?

R: En Argentina no hay nada del mundo que impacte, porque estamos aislados, exagerando por supuesto. Puede impactar mínimamente, 2400, 2000, o 1800 puntos de riesgo país es lo mismo. Necesitamos que sea de 700 puntos para poder colocar deuda. El gobierno norteamericano reaccionó de manera distinta de lo que pasó con Lehman Brothers, diciendo “quédense tranquilos, les vamos a dar toda la plata”. Es razonable, porque los activos del Silicon Valley Bank (SVB) son bonos del Tesoro norteamericano, no activos de baja calidad como pasó en la crisis de 2008. Me da la impresión de que va a estar más acotado, por el modo y la rapidez con que se reaccionó, ahora todo cimbronazo financiero uno sabe cómo empieza y no cómo termina, hay efecto contagio, la gente se asusta. El gobierno norteamericano levantó el límite de garantía de los depósitos para que los depositantes del SVB puedan retirarlos y, sin embargo, algún grado de ruido meten estas cosas. Esto complica a la FED porque estaba en un proceso de suba de tasas y recorte de liquidez, y de pronto tiene que poner plata para salvar bancos. Todo se complica, pero no como en 2008 ni mucho menos, y menos para la Argentina, cuyos problemas hoy son 99% locales.

Me da la impresión de que los alcances de las turbulencias en los mercados van a ser más acotados, por el modo y la rapidez con que se reaccionó. Enrique Szewach, economista.

PERFIL. Enrique Szewach.

Licenciado en economía por Universidad de Buenos Aires.

Asesor económico de empresas.

Director ejecutivo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exvicepresidente del Banco de la Nación Argentina.

Consultor y periodista, y exdocente de grado y posgrado.