Fruticultura en Río Negro: pedido de emergencia, crisis en los mercados y continuidad del sobrestock

La temporada 2025 está a la vuelta de la esquina y el sector frutícola de Río Negro se mantiene expectante por el comportamiento de la economía. El último año no ha sido fácil. La crisis de los mercados limítrofes, la baja del consumo y la pérdida generalizada de competitividad marcaron el pulso productivo en la emblemática economía regional.

Recientemente, los representantes de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, a quien le solicitaron la declaración de emergencia de la actividad. Según expusieron, la fruticultura atraviesa un panorama crítico acentuado por la depreciación del real y la presión impositiva.

“Fuimos a plantear los problemas que atravesamos. Hay una situación particular de países que devaluaron su moneda, como Brasil, lo que creó una situación difícil en general. En función de eso pedimos al Gobierno nacional que interfiera en la presión impositiva, con el fin de dejarnos ser competitivos frente a otros mercados. Todo se conjugó este año para que la fruticultura no pudiera vender y tengamos una salida del mercado”, comentó el presidente de la Federación, Sebastián Hernández, a Diario RÍO NEGRO.

Además de la emergencia, que habilitaría una prórroga de las obligaciones contributivas, se solicitó una quita del IVA al combustible y la energía, el acceso a líneas de crédito y la incorporación de los agroquímicos y los fertilizantes al esquema de exención del IVA.

La respuesta de Nación, hasta el momento, fue limitada. Los funcionarios precisaron que trabajan en una “reactivación de la macroeconomía”, pero que no contemplan acciones individualizadas.

Nación prevé para el 2025 una modificación de la presión impositiva para los sectores privados, pero planteamos que nuestro sector no va a llegar. Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén

La baja de las exportaciones y la caída del consumo nacional ocasionaron un abundante sobrestock de fruta, particularmente de pera. Hoy por hoy, el inventario guardado en los frigoríficos del Alto Valle se ubica un 20% por encima de los niveles del año pasado.

“Los stocks todavía están altos con respecto al momento del año. Se han dado estrategias por parte de algunas empresas, como puede ser vender más barato para bajar ese volumen. Hay productores que también decidieron guardar la fruta en el frío y derivarla posteriormente a la industria”, comentó al respecto el titular de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Nicolás Sánchez.

El CEO del Grupo Prima aseveró que algunos sectores se valieron de la estrategia del stockearse para hacer frente al segundo semestre del año. Sin embargo, este esquema —ampliamente beneficioso en temporadas anteriores— no resultó ser el más conveniente ante las nuevas condiciones que presentaron el mercado argentino y el mundial.

“En años anteriores se estuvo guardando para el segundo semestre bastante fruta. Era un negocio que daba buenos resultados a todos. Este año, la situación fue completamente al revés. Hoy en día no hay mucho negocio, hay stocks y se sumó la devaluación de Brasil. No era el año para guardar, quizás hubiese sido conveniente haber vendido en temporada a buenos valores”, consideró. Se estima que posiblemente algunas firmas lleguen a la nueva cosecha aún con peras y con manzanas de la temporada 2023/2024.

La venta de manzana resultó menos afectada que la pera. Archivo

Tanto la CAFI como la Federación de Productores comparten un mismo diagnóstico de la situación. Sin embargo, la cámara empresaria mantiene optimismo sobre el panorama macroeconómico de los próximos meses y las acciones ejecutadas por Nación.

“Lo importante es que el país se está ordenando y está bajando la inflación, que era el principal problema que teníamos. Desde Nación nos dicen que se va a garantizar estabilidad, el retorno del crédito a largo plazo para inversiones y las reglas claras. Nos tenemos que adaptar. Llegará el momento en que el gobierno tendrá un poco más de holgura fiscal y empezará a bajar impuestos”, dijo Sánchez.

La presión impositiva es uno de los principales ítems de negociación. Para tener una idea, el precio de una caja de manzana destinada al mercado nacional está conformado en un 50% por impuestos. En cambio, para la exportación ese porcentaje se reduce al 15/16%, en promedio.

Por su parte, Hernández aseveró que los productores carecen de la capacidad de esperar a la reactivación comercial del país, por lo que requieren de medidas urgentes. “Prevén para el 2025 una modificación de la presión impositiva para los sectores privados, pero planteamos que nosotros requerimos de un acompañamiento pronto, porque nuestro sector no va a llegar. Se va a generar una situación de exclusión de mercados debido a los altos costos y una imposibilidad de seguir produciendo. Necesitamos acciones coyunturales para aliviar la presión sobre el sector”, agregó.

Ante la consulta de este medio, desde el gobierno de Río Negro expresaron que mantienen reuniones de trabajo con ambos sectores para acompañar los pedidos elevados a la administración nacional. “Los puntos prioritarios son reducción y/o diferimientos de cargas sociales; créditos blandos para eficiencia energética y productiva; cambios en los modos de contratación; y reducción impositiva en la energía eléctrica”, precisaron.

Dato 50 por ciento del precio de una caja de manzanas se va en impuestos.

Una merma para la pera y la manzana del Alto Valle

Las heladas tardías registradas este año en el Alto Valle derivaron en importantes complicaciones para la fruticultura. Desde la Provincia estimaron que la producción de pera —principal fruto exportable de la región— caerá un 30% esta temporada.

“El daño que estimamos es muy dispar porque se da un panorama heterogéneo. Para combatir la helada necesitamos humedad, por lo que las chacras con riego por aspersión tuvieron daños menores comparadas con aquellas que no lo tienen. Hoy hablamos de un 25 a 30% de daño, en promedio, en el Valle”, comentó semanas atrás Facundo Fernández, secretario de Fruticultura de Río Negro.

Desde la Federación precisaron que existe una afectación generalizada en todas las variedades de pera. Además, detallaron que la merma en la manzana será menor y rondará el 10%.

“Habrá que ver también la implicancia del granizo que afectó a ciertos lugares como Mainqué, Cipolletti y Valle Medio. Esos riesgos climáticos reducen la cantidad de kilos para comercialización”, agregó Hernández.

Al respecto, el titular de la Cámara de Productores Agrícolas de Roca, Daniel Pérez, precisó: “El panorama se está viendo cada día más complicado en lo referido a calidad y cantidad. Respecto a la manzana se la ve de mejor tamaño y con una buena cantidad. Quizá no es lo que se esperaba, pero se encuentra dentro de los carriles normales. En cambio, la pera está muy chica, deformada y chueca. No se la está viendo crecer y no sabemos cómo llegará a los galpones”.

Por su parte, la CAFI consideró esta baja de los volúmenes de producción como una oportunidad para mejorar los precios de venta. “Es positivo, porque cuando hay menos vale más. El año pasado hubo una cosecha enorme y el precio de venta era bajo. Cuando hay buenas condiciones para producir en general, el precio baja. Si tenemos mala cosecha, el precio sube. Es mejor trabajar un poco menos, ser más eficientes y que el negocio esté más demandado”, dijo Sánchez.

Dato 30 por ciento caerá la producción de pera rionegrina.

El calendario de la cosecha en Río Negro y Neuquén

El INTA Alto Valle presentó recientemente el calendario de la temporada 2024/2025, el cual fue acordado en la primera reunión del Programa Regional de Madurez.

Según especificó el organismo en un documento, “las fechas indicadas son orientativas a fin de que el productor pueda iniciar la cosecha, pero no lo obligan a proceder a ella”.

En ese sentido, la variedad ercolini/coscia fue la primera en inaugurar la cosecha de pera a partir del 21 de diciembre. La emblemática Williams tiene fecha de inicio el próximo 9 de enero en la zona del Alto Valle.

En el caso de la manzana, la variedad gala iniciará su cosecha el próximo 21 del mes entrante. La variedad más tardía será la roho 3615 (Evelina), que iniciará el 8 de marzo.