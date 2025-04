Liga Federal de básquet: Pacífico le ganó un partidazo a Español y se aseguró la localía

Maranguello no goleó como en otras noches, pero anotó un triple clave y bajó 10 rebotes. (Oscar Livera)

Pacífico reaccionó a la vuelta del vestuario, jugó un gran tercer cuarto y metió un gran triunfo ante Centro Español, por 90-83. Con esta victoria, el Decano terminó de conformar el top 4 del Sur, que jugará el primer play off como local, junto a Independiente, Pérfora y Biguá. Este domingo comenzará a disputarse la última jornada, que definirá el ordenamiento de la fase regular y se conocerán los cruces.

Con este triunfo, el Decano se acomodó cuarto, con 21 puntos, detrás del Rojo (23), el Verde (22) y el quinteto de la costa (22), mientras que el Torito de Plottier, con 19, ya no tiene chances de meterse en el top 4. Más atrás quedaron Regina (18), Deportivo Roca (17) y Del Progreso (14). ¿Cómo serían los cruces? Independiente-Del Progreso, Pérfora vs. Roca, Biguá vs. Regina y Pacífico-Español, aunque todo podría cambiar en el último capítulo.

Hay muchas chances de que Decanos y Gallegos se enfrenten en play offs. (Oscar Livera)

Arranque visitante, cierre local

Centro Español llegó dispuesto a dar el golpe en la capital y arrancó mejor que Pacífico porque terminó arriba en los dos primeros parciales: 28-24 y 49-42. Con Franco Pennacchiotti (goleador de la noche con 30) y Juan Martín Bello como estandartes, el equipo de Patricio Denegri ratificó todo lo bueno que había mostrado en las últimas fechas.

Sin embargo, Pacífico se recuperó en el tercero, achico distancias y con ráfaga de 12-2 se puso a tiro (54-55). Esa supremacía se extendió el cuarto, que finalmente terminó por un letal 24-10 y a partir de ahí la balanza se inclinó para el lado local. En el inicio del último cuarto, el tapado fue Jerónimo Diomedi, con dos triples al hilo y otra bomba de Gustavo Maranguello sentenció la historia.

En el ganador, los máximos anotadores fueron David Veliz y Matías Stanic, con 19 cada uno, mientras que Maranguello llegó a los 10 rebotes. Pennacchiotti cerró con doble-doble (a los 30 puntos le sumó 11 rebotes) y Bello escaló hasta 23.

Veliz jugó otro gran partido y llegó hasta 19 puntos. (Oscar Livera)

Así se juega la última fecha

Domingo 27 de abril

Deportivo Roca vs. Pérfora, a las 21:30, Gimena Padín

Lunes 28 de abril

Centro Español vs. Independiente, a las 21:30, El Templo

Pacífico vs. Del Progreso, a las 21:30, Viejo Ramírez

Martes 29 de abril

Atlético Regina vs. Biguá, a las 21, La Calderita