En vivo: anuncian medidas económicas para paliar la inflación

El Gobierno nacional anunciará un paquete de medidas para intentar combatir la inflación, que en los primeros tres meses del año llegó al 16,1%. Por un lado habrá refuerzo de ingresos a sectores vulnerables como trabajadores informales y jubilados, y por otro se aplicará una alícuota a la renta extraordinaria que que registran algunas empresas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al presidente Alberto Fernández, encabeza el anuncio tras reunirse esta tarde con sus pares de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Guzmán anunció que habrá refuerzos de ingresos a los que no perciben ingresos formales y a los monotributistas A y B. Serán 18.000 pesos en dos cuotas que se pagarán en en mayo y junio.

Jubilados y jubiladas tendrán también un refuerzo de ingresos en mayo de 12.000 pesos.

Guzmán afirmó que «buscan preservar el poder adquisitivo de los ingresos».

El ministro argumentó que a causa del «shock que implica la guerra en Ucrania», hay empresas que tienen rentas extraordinarias. Estas empresas serán alcanzadas por una alícuota.

Serán las firmas que tienen ganancias netas imponibles superiores a los 1000 millones de pesos al año.



Este mediodía, el presidente Alberto Fernández-durante el contacto que mantuvo con la prensa junto con su par de Ecuador, Guillermo Lasso- dijo que «la economía tiene tres pilares básicos: la producción, el trabajo y la distribución. La producción y el trabajo siguen creciendo. Todos los datos que tenemos muestran claramente esto que estoy diciendo. Tenemos un problema en la distribución derivado de la inflación».



«Los salarios no logran alcanzar a la inflación. Y estamos trabajando en eso», acotó el jefe de Estado.

Si bien no hubo precisiones sobre las medidas que podrían anunciar los ministros, se especula que el eje pasaría por el tema haberes, en especial de los trabajadores que no están regidos por convenciones colectivas, entre otras cuestiones.

Según trascendió, Guzmán le presentó a Alberto Fernández es un «paquete de bonos» para mejorar los ingresos en meses de alta inflación.

Por su parte, jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) mantendrán el esquema de refuerzos paralelos a los aumentos establecidos por la Ley de Movilidad.

Fuente: Noticias Argentinas.