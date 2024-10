«Vengo a animarlos a tomar trabajadores y a generar empleo»: la arenga del Secretario de Trabajo en el Coloquio de IDEA

Generar propuestas de que permitan mejorar la eficiencia, la productividad y por ende el crecimiento del país, es el espíritu con el que se desarrolla en Mar del Plata el 60º Coloquio de IDEA, bajo el lema “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”.

En ese marco, el segundo día del foro que congrega a más de 1.000 hombres y mujeres de negocios de las empresas más representativas del país, estuvo signado por la reflexión en torno a la innovación, la tecnología y el trabajo. Los distintos paneles dialogaron en relación a la crítica situación del mercado laboral, y a la velocidad en que transcurre el cambio tecnológico, en especial la Inteligencia Artificial (IA).

Una de las presencias más destacadas del día fue la del Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero. El funcionario repasó algunas de las reformas que el gobierno ha implementado desde enero, y valoró los avances introducidos por la reforma laboral en materia de indemnizaciones, periodo de prueba y contratación.

«Vengo a animarlos a tomar trabajadores, a generar empleo, porque estoy seguro que están dadas las condiciones para que eso suceda en la República Argentina» arengó Cordero a los empresarios, al tiempo que ponderó que muchas de las reformas fueron tomadas de propuestas del sector privado. «La única manera de crecer es producir más bienes y servicios y dar más trabajo, con trabajo que tenga sentido y propósito», agregó.

En relación a la irrupción de la IA y la incidencia que ello puede tener en la generación de empleo, y también en el reemplazo de personas por tecnología, Cordero aventuró que: «El ser humano es el centro, la IA generativa es una herramienta que tiene que estar al servicio del ser humano. No nos podemos equivocar».

Respecto a la disrupción tecnológica, la periodista Martina Rua especializada en tecnología, hizo un diagnóstico descarnado respecto a la irrupción de la IA y su impacto en el mercado laboral. «Estamos entendiendo que el re entrenamiento es necesario. La IA viene a eliminar 85 millones de empleos para 2025, pero va a generar 97 millones» sentenció.

La periodista ofreció además dos datos tan descriptivos como urgentes. «El 75% de los trabajadores del conocimiento ya usa IA en el trabajo y el 46% lo hizo en los últimos meses. Además 5 de cada 10 trabajadores que las usa, no lo cuenta por temor a ser reemplazado» afirmó en primer lugar. «Ya se registra que 6 de cada 10 contratantes no tomarían un candidato sin conocimiento de IA, aunque solo el 25% de las empresas planean dar entrenamiento en tecnología», finalizó.

Trabajo e innovación. Los ejes del segundo día en el 60º Coloquio de IDEA.

Por último, la ex ministra de desarrollo social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Migliore, reflexionó en relación a la crítica situación social desde la cuál se parte para generar empleo. «Tenemos un piso de pobreza estructural que durante los últimos 20 años no bajó del 25%. Hay más de 3 millones de chicos que no van a tener qué comer. La realidad de millones de argentinos es el punto de partida para pensar cómo cambiar«, describió.

Además reflexionó en relación a las políticas para revertir esa situación. «Cada vez que hubo una crisis económica, se creó un programa de empleo. ¿Funcionaron? Si medimos por acompañar a familias en momentos críticos, si. Si hablamos de sumar gente al mercado de trabajo formal, no», sentenció. Y agregó que «Sin economía que crezca no hay política social que valga. Pero la informalidad reproduce la pobreza, y la salida es la educación».

El 60º Coloquio de IDEA finaliza el viernes 18, con el regreso del presidente Javier Milei al foro empresario, tras el faltazo de 2023 cuando en plena campaña electoral, decidió organizar un foro paralelo a la misma hora en que su hoy ministra de seguridad, Patricia Bulrrich, disertaba frente a los empresarios del Coloquio.