Luis Caputo en IDEA: «la salida del cepo no es una fecha, son condiciones»

El cierre de la primer jornada del 60º Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata, tuvo la presencia destacada del ministro de economía de la nación, Luis Caputo, quien frente a lo más encumbrado del empresariado nacional, hizo un repaso de la gestión y valoró los avances alcanzados en relación al equilibrio fiscal y la lucha contra la inflación.

El telón de fondo de las palabras del conductor de la política económica, fue el discurso que brindó en la mañana del mismo martes el presidente Javier Milei en el cierre en las Jornadas Monetarias del Banco Central (BCRA). El mandatario anticipó que luego de levantar el cepo cambiario espera ir a un esquema de tipo de cambio flexible y flotante.

Al respecto el ministro sentenció que «La salida del cepo no es una fecha, son condiciones, ojalá supiera cuando estarán dadas esas condiciones«. Agregó que «El programa es robusto en base a la causalidad, no casualidad. Con esa robustez, el paso del tiempo juega a favor para la salida del cepo».

«En la convertibilidad el tipo de cambio a precios de hoy era $600 y convivimos 10 años con ese tipo de cambio. ¿Y ahora se preocupan por el crowling peg al 2%?«, dijo además el ministro negando el atraso cambiario.

«A alguno se le ocurrió decir que con cepo no se puede crecer. Chile, Corea y hasta China, han crecido con cepo. No se coman ese verso», sentenció Caputo.

«Si no tenes nada que esconder, cuál es el problema de auditar. Lo que pasa es que ya sabemos que se la afanan». Luis Caputo en referencia a las universidades

El fin de las restricciones cambiarias es uno de los requisitos que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destrabar las conversaciones sobre un nuevo acuerdo con la Argentina. El ministro viajará la semana que viene a Whasington para participar de la Asamblea Anual del organismo, donde espera que el diálogo en torno a un nuevo acuerdo que incluya nuevos desembolsos.

En otro pasaje del discurso, Caputo fustigó a la oposición a los que trató lisa y llanamente de «delincuentes» y «burros». «El problema de la oposición es que saben que no pueden volver por merito propio, porque el 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes y unos burros», afirmó.

Además, indicó que al presidente no le preocupan las encuestas. «Piensan que el presidente no sabe que hablar de jubilaciones o de las universidades le resta imagen en las encuestas. Al presidente no le importa nada las encuestas. Le importan entre dos y tres pitos, más cerca de tres…», indicó Caputo.

En relación a la polemica por el veto a la movilidad jubilatoria el ministro dijo que en pleno plan platita la oposición le sacó 30% a los jubilados, y ahora que nosotros de lo estamos devolviendo en ajuste, se preocupan.

Ademas en cuanto a las universidades, negó que el presupuesto esté en riesgo para 2025 y que el gobierno esté planeando arancelar la universidad.

Por el contrario señalo que el veto tiene lugar porque nunca quedó claro como se financiaría esa ley, e insistió en que las universidades deben ser auditadas. «Si no tenes nada que esconder, cuál es el problema de auditar. Lo que pasa es que ya sabemos que se la afanan», sentenció.

Por último, el ministro anticipó que en septiembre las cuentas volvieron a cerrar con superávit, y que el acumulado de los primeros nueve meses del año señala un superávit primario de 1,7% del PBI.

Mas presencia oficial en IDEA

En la segunda jornada del foro empresario que tiene lugar en la ciudad balnearia se esperan más voces oficiales, tanto del gobierno nacional como de las provincias. Al inicio de la mañana del jueves disertarán los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), y Gustavo Valdés (Corrientes).

Esa misma mañana se presentará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario es sindicado como el principal impulsor de la Ley Bases y el DNU 70/23, y se encuentra en el centro de la escena política desde la semana pasada cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que elimina más de 70 leyes.

El 60º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se realiza en la ciudad de Mar del Plata entre el miércoles 16 y el viernes 18 de octubre bajo el título “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”, con la participación de más de 1.000 empresarios de todo el país.