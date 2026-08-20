Listado oficial de las 18 obras sociales y prepagas dadas de baja por el Gobierno: por qué fueron excluidas

El gobierno de Javier Milei continúa con la regularización de las prepagas y el «reordenamiento» del sistema de Salud. En este sentido, este 20 de agosto, anunció que comenzó con el procedimiento para dar de baja a unas 18 empresas de medicina prepaga y obras sociales.

El anuncio lo realizó con la publicación del Boletín Oficial. En el mismo detalla los motivos por lo cuales fueron excluidas del sistema.

Las 18 empresas de medicina prepagas que fueron dadas de baja y los motivos

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 1544/2026, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) tomó la decisión luego de que las auditorías realizadas detectaran que se trataba de firmas sin afiliados, sin prestaciones en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Remarcaron que el objetivo de la iniciativa es garantizar que el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) incluya sólo a aquellas organizaciones que realmente cumplen con la normativa y ofrecen prestaciones efectivas a sus afiliados. Desde que inició la gestión de Javier Milei, ya son más de 180 las que fueron dadas de baja.

La nueva serie de exclusiones comprende un total de 18 entidades, entre las que figuran empresas, mutuales y cooperativas. Sus denominaciones y números de registro figuran en la lista oficial de la Superintendencia de la siguiente forma: