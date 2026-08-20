Javier Milei prepara un discurso clave en el Consejo de las Américas: crecimiento, apertura y los «hitos» de su gestión

Javier Milei será el encargado de darle el cierre al Consejo de las Américas. Este jueves brindará un discurso, donde se espera que el mandatario explique su modelo de crecimiento económico y hable sobre sus «hitos» de gestión.

Javier Milei cierra el Consejo de las Américas

El presidente hablará este mediodía ante empresarios, funcionarios y gobernadores en el evento que se desarrolla en el Hotel Alvear. Según lo informado, Milei redactó él mismo un punteo que utilizará en la conferencia «Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas.

De la jornada participarán el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y algunos integrantes del Gobierno Nacional como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

También se sumarán los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).

En tanto, del sector privado estarán presentes Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles); Rodolfo Freyre (Southern Energy LNG); Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina); María Eugenia Sampalione (Newmont Argentina).

Qué es el Consejo de las Américas

El Consejo de las Américas se fundó en la década del ’60 y lo hizo el banquero David Rockefeller. Se trata de una organización empresarial estadounidense que reúne a líderes, tanto del ámbito privado como del sector público y corporaciones internacionales.

El principal objetivo que persigue esta cumbre es impulsar el libre comercio, la apertura de mercados y la integración económica en todo el hemisferio occidental, comprendido por Norteamérica, América Latina y el Caribe. Además, fomenta la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo socioeconómico.

La jornada lo integran más de 200 compañías vinculadas a las finanzas, la energía, la minería, la tecnología y el consumo masivo. Opera en conjunto con la Americas Society (AS/COA) y es reconocido por organizar foros de alto nivel, todos los años, en distintos países de la región.

Con Información de Noticias Argentinas