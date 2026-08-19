Javier Milei designó a Joaquín Charró como vicepresidente de la AABE: quién es y su pasado con Horacio Larreta

El Gobierno de Javier Milei, con la publicación del Boletín Oficial, confirmó la designación del abogado y exfuncionario, Joaquín Sánchez Charró como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

De acuerdo a lo informado, Charró ingresa al Gobierno para reemplazar a la letrada Bárbara Yael Pintelos que marcó su salida del área que se encarga de administrar, registrar, poner en valor y disponer de los bienes inmuebles estatales.

El Decreto 755/2026 publicado informa que Joaquín Charró ocupó el cargo desde el 1 de agosto de 2026, pero recién fue oficializado este miércoles. También resalta que estará a cargo de la vicepresidencia del «organismo descentralizado actuante en la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior la Jefatura de Gabinete de Ministros».

El documento cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Este escrito también incluye la aceptación a la renuncia presentada por la abogada Bárbara Yael Pintelos al citado cargo y se añadió: “Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Quién es Joaquín Charró: su pasado con Horacio Larreta

Joaquín Sánchez Charró, según lo detallado en su perfil, es un abogado de 30 años, oriundo de Mar del Sur (distrito de General Alvarado, provincia de Buenos Aires).

Joaquín Sánchez Charró

Inició su actividad política dentro de las filas del PRO. Fue precandidato a intendente de General Alvarado en 2019 y después fue electo como concejal de la misma localidad.

En paralelo, también trabajó como asesor letrado y consultor jurídico en el ámbito porteño.

Charró tiene un historial junto a Horacio Larreta. Cuando se graduó como abogado, ingresó como analista e integrante del área de legales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El ahora nuevo funcionario de Milei contó en varias oportunidades que su vocación e ingreso a la política activa estuvieron directamente inspirados por el estilo de gestión y la metodología de Horacio Rodríguez Larreta. «Cuando me recibí de abogado, una de mis primeras experiencias fue en el área de legales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese tiempo me inspiró la manera de trabajar de Horacio Rodríguez Larreta; así que empecé a mirar la política con otros ojos y quise involucrarme», escribió en su sitio web.

Luego de su paso inicial por el área jurídica bajo la conducción larretista, Charró consolidó su alineamiento político en el espacio del PRO bonaerense y mantuvo vínculos laborales como asesor técnico en CABA.