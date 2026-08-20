Equilibrio fiscal e inflación: las definiciones de Diego Santilli y José Daza en el Consejo de las Américas

Diego Santilli se encargó de la apertura del Consejo de las Américas

Este 20 de agosto se lleva a cabo el Consejo de las Américas, un encuentro que reúne a empresarios, funcionarios y gobernadores provinciales en el Hotel Alvear. Si bien las expectativas están puestas en el discurso que brindará el presidente Javier Milei al mediodía, en la previa expusieron dos figuras clave de su equipo para abordar el rumbo económico de la gestión libertaria.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentó ante los asistentes y revalidó la importancia del equilibrio fiscal. Posteriormente, le tocó el turno al viceministro de Economía, José Luis Daza, quien anticipó que la inflación continuará a la baja.

Diego Santilli en el Consejo de las Américas

Durante la apertura del Council de las Américas, el jefe de Gabinete insistió en la necesidad del equilibrio fiscal y afirmó que hoy el país cuenta con «orden y reglas claras hacia donde ir».

Santilli señaló los cambios que implementó el Gobierno en materia del cumplimiento de la ley y marcó diferencias de las políticas aplicadas por el kirchnerismo en la totalidad de los sectores de la vida política, social y económica del país.

«Ningún país puede gastar permanentemente más de lo que ingresa«, indicó Santilli y agregó: “El equilibrio fiscal no se negocia”.

Tras esto, Santilli aseguró que la gestión libertaria está «sembrando las bases del crecimiento sobre pilares concretos», lo que considera importante para la evolución de la economía. En este sentido, destacó: «Sin orden macro no hay crecimiento posible”.

En el plano internacional, el jefe de Gabinete señaló: “Milei tomó una decisión política clara y contundente: devolvió a la Argentina al bloque de las democracias occidentales”.

Luego de esto, enumeró: “Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; de viajar para una foto con Kadafi a firmar acuerdos trascendentales en el país; de cerrar las exportaciones de carne a conseguir un cupo de 100.000 toneladas en los Estados Unidos; y de pactar con Irán para garantizar su impunidad a suscribir el acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

José Luis Daza sobre la inflación en el Consejo de las Américas

El viceministro de Economía, José Luis Daza, también habló en el Consejo de las Américas y durante su exposición, consideró que Argentina está «en un proceso de desinflación muy sólido» que, asegura, continuará.

José Luis Daza, viceministro de Economía

«Estamos desinflando y bajando la inflación al ritmo de los mejores países. Va a seguir bajando y para mí no es un tema», enfatizó Daza.

En ese contexto, el segundo de Luis Caputo, precisó que actualmente el país tiene «cuentas fiscales sólidas» y además, «tenemos un Banco Central que cuando se apruebe la ley (la reforma de la Carta Orgánica) va a ser un shock de confianza. El proceso de desinflación va a continuar».

Daza aprovechó su discurso para defender enfáticamente el rumbo del gobierno de Javier Milei y reiterar que ningún cambio en el mundo ha sido tan importante como el que está atravesando el país: «Hemos visto muchas cosas en el mundo pero no hemos visto nunca el cambio que se está produciendo y se ha producido en la Argentina. No lo vimos nosotros y no lo ha visto nadie».