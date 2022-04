Martín Guzmán a sus críticos: “No me inmiscuyo en las disputas de poder”

El ministro tomó distancia de las críticas que recibe del kirchnerismo.

“Me enfoco en la gestión que me ha encomendado el Presidente de la Nación y no me inmiscuyo en cuestiones relacionadas a las disputas de poder”.

Así se despegó el ministro de economía Martín Guzmán de las disputas internas en el seno del oficialismo, que lo tienen como principal apuntado.

El conductor de la economía nacional participó ayer en la ciudad de Neuquén la jornada PULSO 2022 organizada por el Diario Río Negro en el marco del festejo por su 110º aniversario. Bajo la consigna “La economía argentina de cara a 2023”, el encuentro convocó empresarios, funcionarios y público en general, en el Casino Magic de la ciudad.

En un ambiente distendido, los disertantes aportaron su mirada acerca de lo que necesita la economía nacional para despegar definitivamente y dejar atras la recesión.

El calibre de los disertantes anticipaba un intercambio de ideas de altísimo nivel.

El bloque de especialistas inició con la disertación del economista de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, quien anticipó que trabaja en un plan económico integral que espera poner a disposición de quien gobierne a partir de 2023. A continuación, el macroeconomista Agustín D’atellis aportó una mirada desde la heterodoxia y propuso un espacio de consenso común de ideas dejando atrás la lógica del péndulo entre extremos.

En la segunda parte, el Gobernador Omar Gutiérrez acordó con la necesidad de que la política ofrezca soluciones definitivas a la sociedad.

El cierre estuvo a cargo del Ministro de Economía Martín Guzmán, quien al regreso de su gira por Washington, se hizo presente en exclusivo para participar de la jornada. “El escenario actual se muestra complejo, con un mundo doblemente golpeado por los efectos de la pandemia que empieza a quedar atrás, y por la irrupción del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. A ello hay que sumar, que los principales países del mundo registran hoy la inflación más alta de los últimos 40 años”. Así fundamentó Guzmán el escenario de aceleración de precios, que también golpea a la Argentina a nivel interno.

“Tenemos un programa económico que deseamos llevar adelante y cumplir. Y la política fiscal debe ser consistente con ese programa”. Así respondió por elevación a quienes cuestionan el rumbo elegido en el marco del acuerdo con el FMI.