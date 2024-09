El win win de Figueroa

Costancia, transparencia, fidelidad y justeza son las condiciones para que se pueda aplicar el método del ganar – ganar o win win, término del gobernador Rolando Figueroa quien, probablemente, lo tomó de haber estudiado un posgrado en Harvard.

Lo aplica en un concepto en el cual incluye a las empresas en la solución de las falencias en infraestructura que, dice, es producto de años de mirar para otro lado. Las grandes firmas petroleras con presencia en Vaca Muerta dieron muestras “de apoyo” con aportes para el programa de becas y en planes de rutas que, a la corta, le van a significar ahorros. Atravesar Añelo significa perder una hora y media por el mal estado de la única ruta, por lo que ese tiempo en valor petróleo significan varios millones.

Cuando vino a la provincia, el presidente Javier Milei fue a Loma Campana donde asistió a un encuentro con los popes de la industria, no los gerentes. Sin la presencia provincial, lo que allí se habló se encriptó. En ese momento, el régimen de reducción de impuestos, libertad de exportación y salida de dólares, aún no se había reglamentado.

La “voracidad” del Estado nacional en retirada tenía su contraparte en la provincia que además de las regalías, Ingresos Brutos y sellos, pasaba la gorra para becas, construcción de rutas y hasta para ralear bosques. Dicen que Milei solo escuchó y pidió alguna precisión.

Después se esmeriló el sistema win win: “La infraestructura y la logística la debemos desarrollar en conjunto para que ganemos todos los neuquinos”.

A las condiciones que las escuelas de negocio sugieren para aplicar el mecanismo también se agrega la coherencia. En el caso del gabinete neuquino comienza a rendir sus primeros parciales una vez que se le puso fin a la etapa del diagnóstico, acomodamiento y complementación de los equipos.

Claro que el gabinete es multiverso, como el Frente Neuquinizate que ganó el 16 de abril del año pasado, y aunque todos podían preimaginar que las grietas iban a salir a la luz por el lado ideológico, todo parece indicar que no. Los ubicados más a la derecha dicen sentirse cómodos y valoran acciones oficiales y los que están más a la izquierda (por decirlo en una cuestión gráfica) sienten cierta comezón.

Hizo ruido (pero no en público obviamente) el decreto que reglamentó el adicional por presentismo de los docentes porque incluyó todas las licencias legales. En rigor están incluidas per se, pero ahora se lo escribió.

El ruido no es por eso sino por el momento en el que se hizo porque, claro con el diario del lunes, aducen que oxigenó el conflicto unilateral que se estiró sin que contara con la atención de la lógica política que lo generó.

Ahora se hizo un descuento masivo de días, dos como mínimo y 6 como máximo, y se habilitó un mecanismo de reclamo rápido. Usar esa herramienta implicará dejar expuesto a estamentos intermedios del sistema que no comulgan con las funciones y obligaciones que les asignan.

Pero desde el sector que auspició el decreto se indicó que se trata de un conflicto que fue artificialmente creado en las vacaciones de invierno cuando, en rigor, el mayor gremio estatal estaba hibernando y en el horizonte no había ningún nubarrón. Encima activó disputas de poder internas que terminaron siendo, como remedio, peor que la enfermedad.

Los que buscan caminar por la mitad indican que el conflicto se creó con la intención de crear un contrincante que ponga en tensión el aval social. Es como volver a los viejos tiempos.

El win win político del gobierno, como si fuera una vara en forma de Y, unió del otro lado a sectores como el kirchnerismo, la izquierda legislativa, representantes políticos de las organizaciones sociales y exaliados progresistas en un enjambre que se presenta como la oposición en Neuquén.

Por ahora se tejieron alianzas con gremios de Vaca Muerta que se suman a las legislativas y de partidos. Se aguardan resultados.