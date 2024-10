Martín Tetaz en el Coloquio de IDEA: “Al presidente no le interesa lo productivo, el único plan es estabilizar”

El diputado nacional y economista Martín Tetaz, participó del 60º Coloquio de IDEA y en dialogo con PULSO brindó su perspectiva en relación al veto del financiamiento universitario, el Presupuesto 2025, y la baja de la inflación que ha logrado el gobierno de Javier Milei.

PREGUNTA: ¿Qué opina del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario?

RESPUESTA: El veto fue un error del Gobierno porque presupuestariamente no mueve la aguja y sin embargo afecta directamente a los votantes del Presidente sobre un tema donde además hay consenso social de que no hay que ajustar la educación. Al mismo tiempo pareciera que el Presidente no muestra la misma convicción para avanzar, por ejemplo, en la reforma sindical, que es un tema que bloquean en el Congreso y que si el Gobierno aportara sus votos lograríamos destrabar. Es algo que hace 40 años que Argentina necesita, una reforma sindical. Entonces hay como un esfuerzo desmedido en un veto que no tiene ningún sentido y al mismo tiempo demasiada poca fuerza para sostener una reforma sindical que sí es necesaria.

P: ¿Hay una discusión interna dentro del radicalismo por el apoyo al veto?

R: No, pero esto pasó en todos los bloques. No hay un problema del radicalismo. En el peronismo también. En el PRO inclusive tuvieron problemas con gente que no quería ir a la votación por la misma razón. Entonces realmente no es un problema de un bloque. No obstante en el bloque nuestro ya quedó establecida hacia adelante una regla donde el que se quiera sumar al bloque, es el que acepta la regla de la mayoría y eso de alguna manera puede contener las diferencias de ahora en más.

P: El Presupuesto 2025 vuelve a hacer foco en universidades y jubilados, que verán congelado el bono de 70.000 pesos todo el año ¿qué opina?

R: Respecto al bono, es algo que nosotros vamos a disputar en la discusión del presupuesto. De la misma forma vamos a buscar un piso para la educación universitaria, que ya incluido en este presupuesto, pero no se cumplió. Esperamos poder incorporar un piso similar y con alguna garantía de cumplimiento.

P: ¿Qué opina de la baja de la inflación? ¿Crees que puede llegar la convergencia entre la devaluación y la tasa de inflación mensual?

R: Yo creo que sí que va a bajar la inflación, no al nivel que espera el gobierno. Y creo además que en algún momento, más temprano que tarde, el gobierno va a tener que tomar la decisión de salir del cepo cuando nadie lo está esperando. Yo estimo que eso ocurra entre febrero y marzo.

P: ¿Coincide en que falta de un programa integral que contemple también la parte productiva?

R: Es que en verdad al presidente no le interesa. El único plan del presidente es estabilizar la macro. Después de eso no hay nada más.

P: ¿Eso significa un plan de corto plazo?

R: Es un plan de estabilidad de largo plazo. Lo que pasa es que no hay nada más después. Justamente nuestro debate más importante o nuestro aporte más importante es cómo construimos una alternativa una vez que Argentina estabilice. Porque si el presidente tiene éxito y baja la inflación, la sociedad se va a dar vuelta y va a decir bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué producimos? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿A quién le vendemos?

Perfil

Martín Tetaz

Licenciado en economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Doctorando en ciencias de la administración en la UNLP.

Se especializa en coyuntura macroeconómica, economía del comportamiento y neurociencias.

Es diputado nacional por el bloque UCR Evolución hasta el año 2025.