Mercados al rojo vivo: según los especialistas, los anuncios son improvisados y de corto plazo

Luego del primer test que enfrentó la nueva estrategia monetaria y cambiaria del gobierno, el martes vuelve a ser un día difícil en el mercado para los papeles argentinos. En la jornada del lunes posterior a los anuncios, el segmento paralelo del tipo de cambio se mostró a la baja, mientras que bonos soberanos y ADR’s sufrieron una caída drástica. Al inicio de la rueda de hoy, el tipo de cambio se mantiene estable, y el mercado financiero vuelve a caer fuerte.

En la mañana del martes, los interrogantes que existen sobre el esquema monetario y cambiario anunciado el sábado por el presidente Milei y el ministro de economía Luis Caputo, vuelven a arrastrar a los bonos argentinos, que caen en promedio un 4%, mientras que el riesgo país llega a 1.618 puntos, su máximo en los últimos cuatro meses.

El clima de desconfianza se refuerza especialmente en la jornada de hoy, cuando las reservas del Banco Central (BCRA) caerán otros u$s 650 millones de una sola vez, a raíz del vencimiento que opera este martes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), justo cuando el organismo agravó su proyección para la Argentina e indicó que la economía caerá 3,5% en 2024.

En ese marco, los economistas señalan lo improvisado e inconsistente del anuncio realizado el pasado fin de semana. Indican que se trata de una medida que puede generar cierto alivio cambiario en el cortísimo plazo, pero explican a la vez que el esquema es difícil de sostener en el tiempo y que el costo en términos de reservas y credibilidad, es altísimo.

Puede servir para sostener a raya la brecha por un tiempo, pero la verdadera discusión es si los tenedores de un bono soberano argentino, sienten que su situación de repago se ha deteriorado, y la reacción que ello genere el en mercado. Hernán Letcher, Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

«Es una medida muy artificial y muy de corto plazo que no soluciona el problema de fondo», señaló el economista Agustín D’atellis, ex director del Banco Central de la República Argentina. «Además la medida va en contra de lo que pide el mercado, que lo que advierte es atraso cambiario. A eso el gobierno le responde poniendo un techo al componente del 20% de Contado con Liquidación (CCL) dentro del dólar blend», agregó.

Por su parte el economista Hernán Letcher del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advirtió que «si bien el esquema puede ser eficiente para reducir la brecha, no va a mejorar el escenario de acumulación de reservas». Además indicó que la medida agrava el escenario de acumulación de reservas, pese a que el gobierno se muestra muy confiado al respecto.

El anuncio equivale a vender dólares al tipo de cambio libre, para controlar el precio. No crei que el esquema sea sostenible en el mediano plazo. José Dapena, economista de la Universidad del CEMA

En tanto José Dapena, economista y referente de la Universidad del CEMA, indicó que el anuncio «es equivalente a vender dólares con tipo de cambio libre para contener el precio». No obstante valoró que «en el mediano plazo no es demasiado sostenible, ya que depende de la brecha, y eso funciona solo ante un escenario donde se piensa que el tipo de cambio no refleja la realidad macro».

En relación a la posibilidad de que el esquema sirva para traer tranquilidad cambiaria en la segunda mitad del año, los especialistas coinciden en que será sumamente difícil. Sostienen además que con la intervención de mercado cambiario, el gobierno está incurriendo en una severa contradicción respecto a su perfil político e ideológico.

El alivio cambiario puede durar unos pocos días. Luego volverá la presión sobre el dólar, porque el atraso sigue existiendo y las tasas de interés siguen siendo negativas en términos reales. Agustín D’atellis, ex director del BCRA

Al respecto Dapena señala que «sirve temporariamente, en la medida que sea recibido favorablemente y las paridades de los bonos recuperen, pero el verdadero catalizador es poder acceder al crédito en USD y levantar el cepo».

D’atellis además descree del efecto permanente a la baja en el tipo de cambio. «Va a ser una cuestión de muy poquitos días esta semana, donde la brecha va a mantenerse más justa a partir del anuncio. Luego volverá a haber presión para arriba de nuevo, porque las tasas de interés siguen siendo negativas en términos reales, el atraso cambiario sigue existiendo«.

La mirada de Letcher coincide. «En principio podrías sostener a raya la brecha, pero de nuevo a un costo significativo porque la discusión es si quien tiene bonos soberanos en dólares ve que su situación de repago desmejora, y que reacción puede generar eso en los mercados financieros», indica el especialista.

En la misma dirección D’atellis agrega que el anuncio «no solo no sirve para contener la presión inflacionaria durante el segundo semestre, sino que además la presión cambiaria será todavía mayor en en estas próximas semanas o meses».