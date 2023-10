Multa multimillonaria a un agente de Bolsa que opera dólares MEP y CCL

El Gobierno le aplicó una multa de 1.523 millones de pesos a un agente de liquidación y compensación (Alyc) y sus socios, en medio de la convulsión cambiaria.

Las Alyc son claves para comprar y vender bonos que permiten hacerse de dólares.

Ante incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. (Agente de Liquidación y Compensación), y sus socios, e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos.

Por no llevar a cabo el debido control y monitoreo que demanda la Ley y exige la UIF sobre las operaciones financieras sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo realizadas por sus clientes, la multa total establecida asciende a $1.523.430.568.

La operatoria que dio origen a la sanción por la ausencia de presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIF consistió en la realización de transferencias receptoras y emisoras efectuadas por el cliente del Sujeto Obligado, las cuales fueron realizadas sin tener correlación en alguna operación de índole bursátil y con carencia de documentación adecuada que justifique en forma razonable los montos transferidos.

La sanción aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado de activos, en dólares y en pesos, que no fueron reportadas ante la UIF por el ALyC, tal como lo demanda la Ley 25.246, sus modificatorias y su reglamentación, las cuales fueron detectadas, analizadas y sancionadas por la labor que ejerce la UIF, junto con la colaboración conjunta de la Comisión Nacional de Valores.

«De esta manera, la UIF aplica una sanción eficaz, proporcional y disuasiva, en línea con los estándares internacionales en la materia», señaló el gobierno.

Detectan operaciones sospechosas con dólar MEP y apuntan contra una sociedad de Bolsa

Un total de 857 contribuyentes tenían su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva pero lograron operar por $475 millones y efectuaron retiros de dólar MEP por US$650.000, sin tener ingresos suficientes para realizar esos movimientos, según informó la AFIP a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El ente recaudador detalló que esos contribuyentes tenían la CUI inhabilitada por numerosas irregularidades, como estar incluidos en la base de facturas aprócrifas del organismo (APOC) o no haber solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; también, no haber efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas o que, habiéndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados.

Además, la AFIP determinó que existieron operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes tampoco habían presentado voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario.

Fuente: Noticias Argentinas