Nicolás Gadano: «Sin cepo y con un mercado de cambios previsible y estable, Vaca Muerta pega un salto»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Nicolás Gadano analizó la coyuntura económica de Argentina e hizo referencia al presente y perspectiva del sector hidrocarburífero nacional y, en particular, de la formación Vaca Muerta.

PREGUNTA: ¿Hay atraso cambiario?

RESPUESTA: Hay un hecho objetivo que es que, en lo que va de este año, ha habido una apreciación cambiaria fuertísima porque el Gobierno sostuvo una regla del 2% de devaluación mensual con tasas de inflación que, si bien son descendentes, son altísimas. Es para prestarle atención a ese tema, porque utilizar el tipo de cambio como ancla es muy costoso y te puede llevar a una encerrona. Al momento de salir del cepo, que es una medida muy importante para que la economía funcione normalmente, el riesgo que estás corriendo es que tengas un salto cambiario, porque el tipo de cambio en un mercado libre sea sustancialmente más alto que el oficial, que es lo que está pasando ahora con las cotizaciones alternativas que ni siquiera son libres porque en el CCL y el MEP hay un montón de restricciones. Yo creo que hay un problema, sí.

P: ¿Cuán urgente es salir del cepo?

R: La herencia en términos de cepo era muy compleja y muy difícil de desentrañar. Considerando la postura más audaz de que se salía el día uno, estuvo bien el Gobierno en ser más prudente. Lo que sí creo es que perdió una oportunidad de iniciar la salida gradual del cepo cuando hace tres o cuatro meses la brecha era muy baja y la acumulación de reservas era sólida. Desarmar el cepo no necesariamente es levantar todas las restricciones de un día para el otro, pero hubo una oportunidad perdida en términos de ir levantando restricciones. Hubiera sido el camino para construir condiciones para una salida del cepo no traumática. La economía, en términos de inversiones y de actividad productiva, no va a funcionar normalmente con semejante cantidad de restricciones. Incluso con medidas como el RIGI o reformas estructurales, un esquema tan regulado en royalties, pago de utilidades, servicios, e incluso en pago de importaciones atenta contra una economía que pueda funcionar y crecer normalmente. El presidente dijo que hay que esperar a que la inflación baje al 2%, me parece que es puro voluntarismo. En estas tasas de inflación hay bastante de nuevamente retrasar incrementos de precios de la energía, de transporte y de prepagas, un clásico. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

P: ¿Coincidís con que la prioridad del Gobierno sea el frente fiscal?

R: Es el activo más importante del programa económico hasta ahora. Ha habido una mejora fiscal muy significativa y ese es el punto de partida más difícil y más fuerte para estabilizar la economía. Incluso con marchas y contramarchas en los subsidios y con cuestiones que son más motosierra, otras que son más licuadora, ya va un semestre en que los números fiscales son importantes. En septiembre se va a enviar el proyecto del Presupuesto 2025, y me parece que un presupuesto sólido, bien armado, equilibrado y votado por el Congreso para el año próximo, con equilibrio financiero, va a ser la consolidación más institucional de este proceso que hasta ahora ha sido hecho medio a las piñas.

P: Vaca Muerta tiene un gran potencial productivo, pero asimismo la transición energética genera dudas sobre el futuro de los hidrocarburos. ¿Cómo ves el futuro de la formación?

R: Ahí hay que evitar las posiciones extremas. La transición energética es un proceso que avanza y al que Argentina deberá adherir con mucho pragmatismo e inteligencia. Somos un país productor de hidrocarburos, y con un potencial de hidrocarburos muy grande. La transición va a ser mucho más lenta de lo que algunos pretenden, y los mercados de crudo y de gas están abiertos y van a seguir abiertos. Hoy los precios de exportación de Argentina son súper atractivos para producir petróleo en Vaca Muerta, y me da la impresión que eso va a seguir así durante un tiempo, y mientras haya un mercado, Argentina tiene que extraer, desarrollar, vender, más allá de que vaya haciendo también sus esfuerzos internos de reducir las emisiones, lograr la electrificación de la matriz, ver qué se hace con la movilidad, etc. Pero la estrategia inteligente para Argentina es maximizar los recursos que tiene, pero sin negar que el proceso de transición es algo que ocurre y que de alguna manera te condiciona tu trayectoria.

P: ¿Qué relevancia tiene el RIGI para lograr el despegue del sector energético, considerando que todavía hay cepo?

R: El RIGI va a ser aprovechado porque tiene condiciones impositivas favorables. Vaca Muerta ya hoy es crítica para el abastecimiento de energía en Argentina, más de la mitad de la producción viene de ahí y si no tuviéramos Vaca Muerta seríamos un país importador fuerte de hidrocarburos. Pero puede producir y exportar muchísimo más petróleo y gas, y es muchísimo más importante salir del cepo y darle al sector una macro y un mercado de cambios libre, único, estable, previsible. Con eso y no mucho más, la industria pega un salto y empina la pendiente para un crecimiento sostenido, fuerte y dinámico de la producción. El RIGI aporta especialmente a grandes proyectos de infraestructura como el GNL. El mercado del gas es más complicado hoy que el de petróleo, incluso los netbacks, con los precios que hoy hay en el mercado mundial de gas, no son tan atractivos. Con lo cual, si hay que poner miles de millones de dólares para una planta, infraestructura y ductos, el RIGI va a ayudar.

P: ¿En general, estás a favor del RIGI?

R: Ojalá que se reglamente bien. Yo desconfío un poco, en general, de los regímenes de promoción que ha tenido Argentina, porque están en una zona gris entre privilegios que son difíciles de justificar a veces. Todos los que tienen actividades productivas, desde las más chiquitas hasta las más grandes, quieren que el impuesto al cheque sea a cuenta de ganancias 100%, o que la alícuota de ganancias sea más baja para las empresas que puedan invertir. ¿Por qué algunas empresas sí y otras no? ¿Porque el proyecto es un poco más grande? Y, no me convence. Me gustaría que esas condiciones sean parejas y horizontales para todas las inversiones. Y a las promesas de libre disponibilidad de divisas siempre se las ha incumplido desde la década del 90 en adelante. Más que prometer libre disponibilidad de divisas a algunas empresas, yo creo que hay que sentar las bases para que el mercado cambiario sea libre para todos.

PERFIL

Nicolás Gadano

– Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires.

– Master en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

– Especializado en finanzas públicas, banca pública y en la industria de los hidrocarburos.

– Fue economista senior de YPF, jefe de Gabinete del ministerio de Economía, subsecretario de Presupuesto de la Nación, y gerente general del Banco Central.

– Actualmente es economista jefe de Empiria, consultor en energía, docente universitario e investigador en la UTDT.