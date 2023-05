Nuevas medidas económicas de Sergio Massa: en qué consiste el alivio fiscal para pymes

El Gobierno anunció un nuevo plan de alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas como parte del paquete de medidas económicas impulsadas tras conocerse la inflación de abril que alcanzó el 8,4%.

El beneficio para pymes está destinado a cancelar obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidos hasta el 30 de abril, por medio de facilidades de pago. El stock de deuda a regularizar se estima que alcanza los $456.063 millones. La medida favorece a 656.121 contribuyentes, de los cuales el 48,1% son Micro y Pequeñas Empresas, el 11,5% son Medianas Tramo I y el 31,2% son Pequeños Contribuyentes y Monotributistas.

Desde Economía estiman que a nivel de deuda, el 54,6% son Micro y Pequeñas Empresas, Medianas Tramo I y Monotributistas. En tanto que con respecto al tributo que se adeuda se calcula que el 18% corresponde al Impuesto a las Ganancias, el 34% al IVA, el 3% a Bienes Personales, el 37% a Aportes y Contribuciones y el 8% al Resto de Tributos y Aduaneros.

Alivio fiscal para las PyMEs: las obligaciones alcanzadas

– Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -incluidos sus intereses y multas- vencidas al 30/04/2023.

– Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses, todo ello conforme a lo previsto en el Código Aduanero -Ley N° 22.415 y sus modificaciones- formulados hasta el 30/04/2023.

– Incluye la deuda en discusión administrativa – judicial como así también la incluida en planes caducos hasta la vigencia de la presente resolución general

– No se permite la refinanciación de planes vigentes.

– No Incluye los vencimientos de ganancias y bienes personales -de personas humanas y sociedades- de diciembre de 2022.



Al mismo tiempo, la cartera que conduce Sergio Massa estableció que el alivio fiscal alcance a planes de pago vigentes de MiPyMEs con tasa Badlar, a pedido de las propias entidades

El presidente de CAME, Alfredo González, había advertido que “producto de los vaivenes macroeconómicos que afectan a nuestro país y que impactan de lleno en la microeconomía, las pymes hoy no tienen la capacidad de afrontar semejante aumento en las cuotas de sus planes de financiación y no van a poder pagar”.

Desde el ministerio de Economía recuerdan que “en el marco de la pandemia por Covid-19, se aprobó la Ley 27.653 que amplió la moratoria establecida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (27.541)” y precisan que “a partir de abril se aplica la tasa Badlar para bancos privados, que se encuentra en el orden de un 70% anual”, explicando que “es por esta razón que los planes de pago a partir de ese mes tienen aumentos sustanciales, afectando principalmente a MiPyMEs”.

A raíz de eso, señalan que “la AFIP establecerá una espera para una proporción de los intereses de las cuotas de los planes de pago con vencimiento junio a diciembre de 2023”.

El Gobierno asegura que esta medida genera un alivio fiscal promedio del 50% de las cuotas mensuales de planes de pago que pagan las MIPyMES en el marco de la moratoria de la Ley 27.563.

Con información de Noticias Argentinas