Plazos fijos: el ranking actualizado de bancos con las tasas más altas
Los bancos ajustaron sus tasas nominales y de esta manera se actualizó el ranking de las entidades con mejores rendimientos.
Los bancos ajustaron sus tasas nominales a la baja para los depósitos a plazos fijos. El Banco Central anunció que las tasas simultáneas pasarían del 22% al 20% nominal anual (TNA) y por este motivo los bancos fueron actualizando las cifras que obtendrán sus clientes si eligen ahorrar en plazo fijo. Mirá el ranking actualizado de los bancos con tasas más altas.
Ranking de plazos fijos tradicionales
El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
El ranking al cierre de la semana se posicionó de la siguiente manera:
- Banco Macro: 30%
- Banco Hipotecario S.A: 28,5 %
- Banco Credicoop: 28%
- ICBC: 28%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 28%
- Banco de la Nación Argentina: 27%
- Banco BBVA: 26%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 26%
- Banco Santander: 25%
- Banco Galicia: 24%
