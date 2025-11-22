Plazos fijos: el ranking actualizado de bancos con las tasas más altas

Los bancos ajustaron sus tasas nominales a la baja para los depósitos a plazos fijos. El Banco Central anunció que las tasas simultáneas pasarían del 22% al 20% nominal anual (TNA) y por este motivo los bancos fueron actualizando las cifras que obtendrán sus clientes si eligen ahorrar en plazo fijo. Mirá el ranking actualizado de los bancos con tasas más altas.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking al cierre de la semana se posicionó de la siguiente manera: