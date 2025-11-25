Mercado Pago quedó fuera del top 10 de las billeteras virtuales que más pagan: ¿cuáles ofrecen los mejores rendimientos?

Debido a los cambios establecidos por el Banco Central (BCRA) que redujo las tasas de los plazos fijos, los ahorristas buscaron como alternativa acumular sus pesos en las billeteras virtuales debido a que ofrecen rendimientos diarios. Sin embargo, las plataformas más conocidas quedaron fuera del ranking, por ello acá te contamos cuáles son las que pagan más.

Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas. Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking de esta semana se compone de la siguiente manera:

Carrefour Banco: 38.00% Naranja X (2): 32.00% Ualá (Uilo) (1): 30.00% Banco Bica (5): 30.00% Cocos Pay: 29.93% Brubank (3): 28.00% Ualá (FCI): 26.65% Fiwind (6): 26.00% Taca Taca (4): 25.92% Prex: 25.55% Banco Supervielle: 24.82% Astropay: 24.82% Lemon Cash: 24.46% Mercado Pago: 24.46% Letsbit: 24.46% Banco Galicia: 23.73% Personal Pay: 23.36% Claro Pay: 22.27% Cencopay: 22.27%

Datos a tener en cuenta sobre las billeteras virtuales

La expresión «Inversión en FCI Money Market» quiere decir que el dinero se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o de liquidez inmediata.

En tanto el Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Mixta significa que está invirtiendo en un instrumento financiero que combina dos tipos principales de activos: renta fija o renta variable. La renta fija proporciona mayor estabilidad y una rentabilidad potencialmente más predecible; y la variable ofrece un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, pero asume mayor riesgo y volatilidad.