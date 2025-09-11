Proyecto de uranio Ivana en Río Negro: realizaron el segundo control ambiental

Las muestras de agua se toman antes, durante y después del proyecto minero. (Foto: Gentileza)

El proyecto Ivana para la extracción de uranio en Río Negro, el más importante que se lleva adelante en el país actualmente, tuvo esta semana el segundo muestreo participativo de aguas en el marco de los controles ambientales que realiza la Provincia, el municipio y la propia empresa.

El depósito de uranio y vanadio Ivana forma parte de un bloque mayor conocido como Amarillo Grande, cuya potencialidad se viene evaluando hace dos décadas y tiene la particularidad que el mineral se extraería en una mina a cielo abierto, como en una cantera, ya que el uranio está cerca de la superficie. El vanadio que también se sacaría se utiliza en la producción de acero.

Los actuales trabajos de exploración los lleva adelante Ivana Minerales, la empresa producto de la fusión entre Minera Cielo Azul (subsidiaria local de la canadiense Blue Sky) y Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian.

Dentro del programa de inversiones que presentó en su momento Blue Sky ante las autoridades provinciales de Río Negro, en la etapa exploratoria indicó que se van a invertir 35 millones de dólares.

Para la segunda etapa de construcción y puesta en marcha de la mina, los fondos serían de aproximadamente 160 millones de dólares.

Qué es un muestreo participativo del agua

En este marco, el Gobierno de Río Negro llevó adelante el segundo muestreo participativo de aguas en el área, en cercanías de Valcheta.

La acción permitió continuar con el control ambiental en el marco de la campaña de perforación 2025, que busca profundizar estudios de factibilidad sobre la viabilidad del proyecto.

Las muestras de agua se toman antes, durante y después de los trabajos de exploración, en distintos lugares por donde fluye el recurso, para hacer una trazabilidad a lo largo de todo el proyecto. El primero de estos controles había sido realizado en mayo pasado.

Quiénes participan del control ambiental



La actividad fue ejecutada por la consultora Hidroar S.A., mientras que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizó las contramuestras correspondientes para validar los resultados.

En el terreno, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático supervisó el procedimiento como parte de su tarea de inspección, «garantizando que la metodología aplicada se ajuste a los protocolos ambientales y promoviendo la transparencia del proceso», indicó .

Este segundo muestreo se enmarca en una campaña de perforación de seis meses de duración y da continuidad al primer relevamiento realizado a comienzos de año.

Las muestras de agua las tomaron una consultora y el DPA. (Foto: Gentileza)

“El objetivo es contar con información precisa y confiable que permita evaluar el impacto ambiental de la actividad exploratoria, siempre priorizando el cuidado de los recursos hídricos y el derecho de la comunidad a acceder a esa información”, destacó Nicolas Jurgeit, Subsecretario de control y fiscalización.

La jornada también incluyó instancias de participación y diálogo: representantes de organismos provinciales, instituciones educativas, vecinos y autoridades locales pudieron conocer en detalle la metodología utilizada para la toma de muestras, en una acción que refuerza la participación ciudadana en los procesos de control ambiental.

Del encuentro participaron además la Secretaría de Minería, la Defensoría del Pueblo, el Hospital y la Dirección de Salud Ambiental de Valcheta, la intendencia local que dirige Yamila Direne, docentes y estudiantes del Instituto Superior, superficiarios y vecinos de la zona, junto a personal técnico de Ivana Minerales S.A. y de la consultora a cargo.