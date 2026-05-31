Cómo dejar de fumar: los mejores trucos y consejos para lograrlo

Dejar de fumar sigue siendo uno de los desafíos más difíciles para millones de personas en todo el mundo; sin embargo, especialistas en salud aseguran que existen estrategias y hábitos que aumentan considerablemente las posibilidades de abandonar el cigarrillo de manera definitiva.

La adicción a la nicotina combina dependencia física y psicológica, por lo que el proceso suele requerir tiempo, paciencia y cambios en la rutina diaria. Aun así, los beneficios para la salud comienzan a notarse desde las primeras horas sin fumar.

Fijar una fecha para dejar el cigarrillo

Uno de los consejos más repetidos por médicos y especialistas es establecer una fecha concreta para abandonar el tabaco. Tener un día definido ayuda a prepararse mentalmente y organizar cambios en la rutina. También recomiendan avisar a familiares y amigos para sumar apoyo durante las primeras semanas, que suelen ser las más difíciles.

Identificar los momentos de mayor ansiedad

Muchas personas asocian el cigarrillo con actividades cotidianas como tomar café, manejar, trabajar o después de las comidas. Detectar esos momentos “gatillo” permite reemplazar el hábito con otras acciones, como tomar agua, mascar chicle, salir a caminar o realizar respiraciones profundas.

Hacer actividad física

El ejercicio físico es una de las herramientas más efectivas para disminuir la ansiedad y combatir el síndrome de abstinencia. Caminar, correr, andar en bicicleta o realizar cualquier actividad ayuda a reducir el estrés y mejora el estado de ánimo durante el proceso.

Evitar el alcohol y ciertos ambientes

Durante las primeras semanas, especialistas aconsejan evitar situaciones asociadas al consumo de cigarrillos, como reuniones donde haya fumadores o consumo excesivo de alcohol. Cambiar algunas rutinas ayuda a reducir las recaídas y facilita el proceso de adaptación.

Buscar ayuda profesional

Los tratamientos médicos y psicológicos aumentan notablemente las chances de dejar de fumar. Existen terapias, grupos de apoyo y medicamentos que ayudan a controlar la ansiedad y la dependencia a la nicotina. Muchos hospitales y centros de salud cuentan con programas gratuitos para dejar de fumar.

Qué pasa en el cuerpo al dejar de fumar

Los beneficios comienzan rápidamente:

A las 24 horas disminuye el riesgo de infarto.

A las pocas semanas mejora la respiración y la circulación.

Entre uno y nueve meses después disminuyen la tos y el cansancio.

A largo plazo se reduce significativamente el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y problemas pulmonares.

Las recaídas, parte del proceso

Especialistas remarcan que recaer no significa fracasar. Muchas personas necesitan varios intentos antes de dejar el cigarrillo definitivamente. Por eso recomiendan no abandonar el objetivo y volver a intentarlo aprendiendo de las dificultades anteriores.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas