Las pymes de Cipolletti apuestan a la venta digital para afrontar la crisis económica

En Cipolletti, los comercios y pequeñas empresas se reinventan en la era digital para incrementar las ventas. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter aseguró que el 2022 fue un año difícil para los comercios, pero también muchos se reinventaron y buscaron alternativas en la digitalización, por lo tanto, ofrecen capacitaciones para el sector.

En Cipolletti hay muchos comercios que cerraron luego de la pandemia, pero también existen otros que buscaron alternativas para mantener la actividad a través de la venta online y la digitalización de los comercios en las plataformas de redes sociales.

Esta herramienta fue la clave para muchos, ya que les permitió poder llegar a un público mayor durante y luego de la pandemia. Este servicio que surgió como una oportunidad de reinventarse y hoy llegó para quedarse.

“La reinvención de los comerciantes generó otras alternativas. Esto es característico de la pyme argentina que encuentra oportunidad en los momentos de crisis. En eso estamos orgullosos y muchas de ellas se están sosteniendo más allá de la problemática de los impuestos, la caída de las ventas, la inflación y los grandes aumentos que hay en general, para sostener no sólo la fuente de trabajo de los trabajadores, sino de las familias”, expresó Luis Bunter.

En la actualidad muchos comercios de Cipolletti mantienen sus locales físicos, pero también optan por crear y mantener presencia en los canales digitales que son de fácil acceso para toda la ciudadanía.

También muchos comercios se vieron afectados por la crisis y debieron cerrar. Según la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti “no hay un registro de cuántos comercios cesaron su actividad, y esto ocurre porque los comerciantes no avisan cuando dan de baja a su actividad comercial, por lo tanto, esa actividad figura como vigente, pero no es así. Esto provoca que no tengamos una dimensión clara de los comercios que cerraron”.

Gastronomía y cervecerías: los rubros más fuertes de Cipolletti

En referencia al sector que actualmente está trabajando más, señaló que es el gastronómico. Bunter manifestó que “después de la pandemia ha explotado este sector junto a las cervecerías artesanales de Cipolletti que son destacadas y premiadas a nivel mundial».

Otra área que trabaja bien en esta época es el turismo, pero «lamentablemente Cipolletti no es una ciudad receptora de turismo, casi ni de paso eso», aseguró Bunter. «En esto tenemos que trabajar, tenemos lugares muy bellos dentro de la ciudad que no se promocionan y debemos explotarlos, y si no los tenemos debemos generarlos como un atractivo y visibilizarlos a nivel nacional para que todos los que visiten lugares turísticos puedan pasar y hacer noche en Cipolletti”.

El plan para el 2023

Desde la Cámara de Comercio proyectan un 2023 con mucho trabajo. Bunter manifestó que comenzaron a trabajar en la creación de 16 comisiones de trabajo producto de las necesidades que han tenido las pymes en el 2022. «Esto nos sirvió para proyectar lo que se hizo y planificar las acciones para este 2023. Son comisiones que trabajan las diferentes áreas de comercio, de impuestos, industria, energía, capacitación y fundamentalmente el tema de ecommerce es algo que visibiliza a todos los comercios”, indicó.

Otro punto sobre el cual va trabajar la cámara de comercio es capacitar a los más jóvenes. Este año se proyectan capacitaciones para jóvenes de 16 años a 18 años, en ventas online y cómo utilizar sanamente en beneficio de las actividades comerciales las redes sociales.

Bunter explicó que tienen un convenio ya cerrado con el CET 30 de Cipolletti, con el objetivo se buscar la inserción o reinserción de los egresados en el área comercial o en actividades que involucren la digitalización comercial; creación de páginas web, ventas online para que vean que es posible trabajar desde sus hogares.