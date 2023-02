El candidato de Milei en Cipolletti reveló porque se alejó de JxC: «Tortoriello no me convocó»

Aldo Mildemberg busca ser intendente de Cipolletti por el partido Primero Río Negro que parte de la alianza de Javier Milei, Libertad Avanza. En su análisis sobre la situación de la ciudad el político manifestó su descontento con la burocracia que hay dentro de los trámites municipales, la de acceso a tierras en la ciudad y la falta de compromiso de varias gestiones para el crecimiento de la ciudad.

El candidato a intendente mantuvo su postura acerca del abandono que presenta la ciudad. “Cipolletti hoy no piensa en aquellas empresas pequeñas y medianas que quieran venir a invertir a la ciudad. Es una localidad olvidada, si vemos en perspectiva es la que menos creció del Alto Valle con la llegada de Vaca Muerta. Estamos igual que hace diez años, hay que ponerle empuje a esto, somos prácticamente las puertas de ingreso a Vaca Muerta” manifestó Mildemberg en diálogo con «Arranquemos” de RÍO NEGRO RADIO.

Mildemberg recalcó que uno de los motivos por el cual las empresas no quieren venir a sentar bases en la ciudad es por la burocracia municipal. “La burocracia que tenemos en los trámites en el municipio es terrible. Hoy usamos un sistema que es muy antiguo, en papel y se tarda mucho tiempo en resolver estos trámites. Las empresas que vienen a invertir tardan un año en recibir la habilitación toma la decisión de irse a otras ciudades donde los tramites son más rápidos” dijo. Además, agregó que la falta de rutas de salida rápida de la ciudad y las calles angostas se suman a los obstáculos que tienen las empresas en la ciudad.

«Ordenar el municipio ayudaría a ahorrar 600 millones anuales»

Una de las primeras políticas que Aldo Mildemberg afrontaría en caso de ser elegido como intendente es ordenar el municipio. “Re-ordenar el municipio ayudara a para bajar los gastos de operatividad. Calculamos que reduciendo un 10% de lo que se gasta en personal y en planta política, el municipio ahorraría 400 millones de pesos al año. Y en cuanto a operatividad también ahorraríamos 200 millones más” expresó.

Mildemberg aseguró que esto reduciría la presión tributaria que hoy afecta a los comerciantes y a las pequeñas y medianas empresas que en la ciudad se quieren instalar.

«No hay políticas de acceso a tierras»

En cuanto a la materia habitacional Mildemberg opinó que, si bien él no está de acuerdo con las tomas de tierras, tampoco se puede culpar a los vecinos que toman esa decisión porque no hay políticas de estado que les brinden un terreno.

“Es algo ilegal, pero tampoco damos una solución, antes había políticas de estado, pero no se concretaron. Hoy la ciudad se está negando a los barrios cerrados o los loteos en la chacra” manifestó. También sumó que una posibilidad es hacer loteos en las chacras que están al costado de las rutas 65 y 22, para apoyar a los productores.

«No elegí no estar ahí, no me convocó Tortoriello»

Aldo Mildemberg habló sobre el espacio político que formaron en el partido Primero Río Negro. Aclaró que el país pasa por un momento difícil y por eso se necesita gente nueva que quiera proponer ideas renovadoras.

“Armamos un equipo con gente muy joven, profesional y con ganas de trabajar. Eso me llevó a tomar la decisión de formar parte de este partido. La apertura que tuvo Ariel Rivero, candidato a gobernador, y un poco la política que quiere llevar adelante Javier Milei” manifestó Mildemberg.

Ante su decisión de no formar parte del equipo de Anibal Tortoriello, Mildemberg dijo” no es que no elegí estar ahí, no me convocaron. La última vez que hable con Tortoriello fue en las paso de 2021, ellos hicieron una forma de trabajo con otros partidos. Y yo me quedé en casa. Ahí fue cuando se acercó a mi Ariel Rivero” aclaró.

Escuchá al candidato a intendente de Milei en Cipolletti, Aldo Mildemberg, en «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO.

