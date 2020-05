El argentino Juan Foyth, en el radar del Barcelona

El defensor Juan Marcos Foyth, surgido de Estudiantes y actualmente en Tottenham de Inglaterra, podría pasar al Barcelona, según informaron hoy distintos diarios deportivos de Europa.

El club platense puso especial atención en el tema: por el mecanismo de solidaridad, la transferencia le reportaría un importante beneficio económico que sería fundamental en la crisis que atraviesa el fútbol por la pandemia de coronavirus.

Según los medios europeos, Barcelona ya habría hecho una oferta por Foyth, habitualmente convocado al seleccionado argentino y con poca participación en el elenco inglés, dirigido por José Mourinho.

El jugador ya había avisado que, en caso de seguir teniendo pocos minutos, no vería mal una transferencia. "Si no me van a tener en cuenta lo mejor será buscar una salida que les sirva a todos”, dijo.

Foyth fue transferido a Tottenham en agosto de 2017 por 10 millones de euros después de jugar apenas diez partidos en la primera de Estudiantes. En el club inglés estaba entonces el DT argentino Mauricio Pochettino, pero con la llegada de Mourinho al banco el ex Estudiantes fue perdiendo terreno en el equipo.