El arte y la música de FCP se reencuentra con la gente, en vivo

El 2020 comienza a cerrar sus puertas. Un año diferente en el que la pandemia atravesó nuestras vidas en todos los ámbitos. El arte no estuvo ajeno a esta realidad, obviamente, y las diferentes instituciones culturales de la Patagonia se adaptaron a esta nueva existencia, con propuestas virtuales de diversa índole.



Fundación Cultural Patagonia (FCP) de Roca, impulsó una profusa gestión de producciones virtuales con numerosos ciclos en sus Redes Sociales, y a través de convenios con el Diario Río Negro y Canal 10.

Para culminar un año que comenzó con numerosos espectáculos y un cronograma extenso en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén, que rápidamente dio paso a la virtualidad, FCP presenta un Festival de Artes Escénicas, “Reencontrarnos”, que une a la gran mayoría de sus elencos en tres jornadas con una propuesta al aire libre, el viernes 18, el sábado 19 y el domingo 20 diciembre.

“Río Negro” conversó sobre el Festival, el año y lo que se viene para el 2021 con el Presidente de FCP, el Arquitecto Tilo Rajneri.

El presidente de FCP, el arquitecto Tilo Rajneri



-¿Cuál es el balance de este 2020, teniendo en cuenta los desafíos que planteó la pandemia, pero también la capacidad que tuvo FCP de encontrar nuevas formas de comunicación?

R-Creo que esto no ha cruzado solamente a nuestra institución o actividad, sino al ánimo de toda la sociedad. Como es propio del individuo, uno se termina adaptando. A partir de eso, en FCP la idea no fue quedarnos en el lamento, sino comenzar a trabajar en aquello que las circunstancias nos permitían. En términos del año que viene, como no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, aún desconocemos de qué forma se estructurará el año, pero sí estamos seguros que vamos a poner el mismo ánimo.



-Para la realización del Festival de Artes Escénicas del próximo fin de semana, FCP estrena un escenario al aire libre en el Espacio Cultural. ¿Es un proyecto que surgió en la nueva realidad?

R:-No, era un proyecto ya existente, porque de hecho hicimos espectáculos al aire libre antes de la pandemia. Era una idea que ya teníamos y consideramos que era el momento de hacerla porque ahora tiene un doble uso. No está pensado como respuesta a la pandemia. Cuando podamos nuevamente reunirnos, creemos que es el ámbito indicado para mezclar arte con gastronomía. Este es un espacio ideal para animarnos a dar ese paso.



-En función de la realización del Festival de Artes Escénicas de FCP, ¿fue una necesidad que surgió por pedido del público o de FCP de mostrar lo que se hizo durante el año?

-Es de ambos, es importante recordar que la actividad de FCP es básicamente presencial. Si bien empezamos a transitar una nueva vía de comunicación, a través de la virtualidad, siempre lo más importante va a ser el hecho artístico presencial. Igualmente descubrimos en estos nuevos caminos que había otra manera de comunicarse y que se amplia el espectro de personas que puedan vernos, por la distancia geográfica, por ejemplo, alguien en España pueda disfrutar de nuestras propuestas, algo invalorable.

-El fin de semana ocurrió, la “primera” salida de elencos de FCP, luego de la pandemia, a la ciudad de Valcheta. ¿Cómo se sintió en la institución?R: -Es un gran paso. No sabíamos cuál sería el primer municipio al que visitaríamos en el regreso. Valcheta fue el lugar indicado, sumando a la cuestión astronómica del eclipse que ayudó, y estamos muy contentos.



-Para el cierre, y en un año atípico, ¿considera que, luego de esta experiencia y, si algo similar ocurriese, FCP está más preparado para enfrentarla?

-El hombre, por definición, es un ser social, además de las necesidades del trabajo, salud, etc. Pero básicamente es social, y que te restrinjan ese aspecto que te define como raza, es difícil. Pero, como en todo, el ser humano, con su capacidad de adaptación encuentra los recursos para mantener su forma de vida. En la excepcionalidad, recupera el modo de vivir. Si nos vuelve a ocurrir, nos volveremos a adaptar.



Para el final, Rajneri anticipa que existen “gran cantidad de proyectos de FCP para el 2021 pero aún debemos ver lo que ocurrirá en esta nueva realidad. Ojalá se puedan desarrollar el próximo año”.

El Festival de Artes Escénicas “Reencontramos” de FCP se desarrollará del 18 al 20 de diciembre, respetando todos los protocolos requeridos por la provincia de Río Negro y el Municipio de Roca. Tres días donde la música, el teatro y la danza, ofrecerán variados espectáculos, cerrando un año complejo para la actividad.

CRONOGRAMA

Lugar: Anfiteatro al aire libre

Dirección: San Luis 2085 - Roca

Dimensión del predio: 2800 metros cuadrados

Público: Hasta un máximo de 100 concurrentes

Horario: 22 h

Localidades en venta: de lunes 14 a sábado 19 de diciembre, de 9 a 13 h, en Secretaría de FCP, Rivadavia 2263

Viernes 18/12:

Música Popular Latinoamericana

Una noche dedicada a la música popular latinoamericana, con clásicos del tango y el folclore argentino y latinoamericano, con compositores como Leopoldo Federico, Horacio Salgán, Peteco Carbajal, Virgilio Carmona, Hermeto Pascoal, etc.

Además, se sumarán intervenciones teatrales.

Artistas: Grupo de Tango de FCP y Ensamble de Música Popular de FCP

Teatro: Tato Cayón y Lilén Quintín

Sábado 19/12: Solo Danza

Los elencos de danza de FCP, presentarán diversos cuadros coreográficos. El público podrá disfrutar de los diferentes estilos de la danza folclórica argentina, la danza española y el ballet clásico. Una noche especial para los amantes del ballet en general.

Artistas: Ballet Río Negro y Ballet Español y Folclórico de FCP

Teatro: Tato Cayón y Lilén Quintín

Domingo 20/12: Jazz y Rock

Última noche del Festival con rock, jazz y teatro, con clásicos de The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival, Joe Zawinul, John Scofield, Herbie Hancock, etc.

Artistas: Grupo de Rock y Grupo de Jazz de FCP

Teatro: Tato Cayón y Lilén Quintín