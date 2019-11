El Bolsón

En repuesta al artículo “La batalla que se ganó contra el hantavirus a un año del brote de Epuyén”, quiero aclarar algunas afirmaciones que no corresponden, para rescatar y reivindicar el trabajo de las personas que actuamos en el brote de 1996 de El Bolsón, personal del HAEB, HSCdeB, Instituto Maestegui de Pergamino e Instituto Malbran CABA.

Se había trabajado un año antes (1995) en un brote familiar, donde se pudo aislar el virus Andes y realizar estudios retrospectivos determinando la presencia de anticuerpos en pacientes que sobrevivieron y no tenían diagnóstico. En 1996, de los 20 casos que tuvimos en El Bolsón se pudo determinar que 16 tenían relación entre sí, que hubo transmisión de persona a persona, determinado por estudios genómicos realizados por el Instituto Malbran. Se sacó sangre a todos los pacientes sobrevivientes y fallecidos. Se determinaron protocolos de atención del caso sospechoso, aislamiento, traslado, manejo de cadáveres. Protocolo de tratamiento con ribavirina ev para el contacto con fiebre del caso confirmado, ya que al no haber casos nuevos en los años siguientes no se pudo concretar.

Esto último fue determinado con el Instituto Maestegui y aprobado por el Ammat. Se pudo diagnosticar en otras regiones, provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y norte de nuestro país gracias a lo actuado en ese momento. Concuerdo totalmente con el médico chileno Mario Calvo Arellano en sus expresiones.

En su momento nuestra situación convocó a especialistas internacionales del CDC, Universidad de Nueva México (EE. UU.), OMS, OPS, organismos públicos y privados del país, para estos últimos por los pocos casos no era rentable cualquier inversión, habiendo poca comunicación y colaboración entre los organismos actuantes. Sigue siendo una enfermedad de pocos casos en el año, aunque persiste un “alto impacto social” a pesar de haber disminuido el porcentaje de mortalidad.

