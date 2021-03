El buque que bloquea el Canal de Suez habría hecho una ruta de forma fálica y generó sospechas

El tráfico marítimo a través del Canal de Suez está detenido completamente desde el último martes, después de que el gigante portacontenedores MV Ever Given quedara encallado en una de las vías fluviales más transitadas del mundo. Y se estima que ese viaje podría ser más accidentado aún de lo que se sabe, tras el análisis virtual de la trayectoria del buque que quedó literalmente en medio del curso de agua.

Es que según las imágenes del radar de Vessel Finder, un rastreador online que muestra los caminos de los barcos, el Ever Given habría "dibujado" una ruta de forma fálica o de un supuesto pene, cuya imagen comenzó a circular en las últimas horas en los portales del mundo y también en redes sociales.

OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/6YIrpz4i9C