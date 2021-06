El “después del covid-19” también tiene alta demanda en Roca

Se estima que un cuarto de las personas con covid positivo desarrollan sintomas en las semanas siguientes, que no habían tenido antes de padecer la enfermedad. (foto: Juan Thomes).

“Muchos vienen a consultar porque no logran recuperarse. Explican que sienten cansancio, que no tienen fuerzas y ánimo para el día a día. Cuesta mucho remontar. Eso tiene que ver con lo que nos deja el covid”, explicó la médica generalista del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Claudia Hardzieg.

Cotidianamente, llegan a la admisión de las salitas barriales vecinos que pasaron por la covid-19, pero que a pesar de que tienen el alta epidemiológica; siguen con síntomas, algunos durante meses. Se trata de las secuelas postcovid o lo que algunos llaman el “covid prolongado”, que es la patología que sigue afectando a través del tiempo.

Los efectos del virus, que en cada organismo se expresan de diversas maneras. No todos los casos de covid padecen este “sindrome”, como le llaman algunos, pero si una buena parte de ellos.

“Como la mayoría de las personas con covid desarrollan cuadros respiratorios, quedan con secuelas como la falta de aire, cansancio, el dolor en el pecho, decaimiento, debilidad muscular”, aseguró la médica. Pero también hay secuelas neurológicas, cardíacas y pulmonares.

“Cuando un hipertenso o diabético ha pasado por covid, se les indica un chequeo cardiológico completo, eso es algo que ya está consensuado con cardiología porque muchas veces afecta el corazón, el miocardio, eso muchas veces es lo que genera tanto cansancio y decaimiento”, comentó la profesional y agregó que se ha visto también en pacientes jóvenes sin factores de riesgo.

Para Delia Duarte, médica del centro de Salud de Mosconi, han aumentado las consultas de personas postcovid en el último tiempo y han tenido que realizar derivaciones a especialistas.

Los usuarios sienten cansancio, notan que les cuesta hablar, caminar. Dolores musculares y falta de aire, también opresión en el pecho, son algunos de los síntomas más frecuentes. No obstante, no es solo fisologico, sino también psicológico. “Angustia, ansiedad, mucho miedo, lo que termina generando por ejemplo, trastornos del sueño, sin haber tenido antecedentes”, comentó Duarte.

Las secuelas también dependen del factor de riesgo que tenga esa persona, pero se desarrollan en todas las edades: desde los 20 años hasta personas de más de 60. Por ejemplo, los fumadores suelen quedar “muy secuelados”, contó Hardzieg.

Por su parte, Marcelo Cabana, jefe del servicio de terapia intensiva del Sanatorio Juan XXIII explicó que hay tres tipos de covid-19. El covid agudo que es el que el paciente transita en los días del virus activo y desarrollo de la patología; el covid subagudo, es el que persiste después de tres semanas del inicio de los síntomas y el covid crónico: el que persiste después de las 12 semanas de comienzo de los síntomas.

“Los pacientes que tuvieron covid deben estar atentos a los problemas que persisten y empezar a estudiar con un abordaje interdisciplinario y global. Es una enfermedad multisistémica que afecta a distintos órganos”, aseguró en declaraciones radiales y por eso es fundamental controlarse. Además, recalcó que esta es una patología que también conlleva una “gran repercusión psicologica”, sostuvo.

Ante estos casos de síntomas postcovid, en las salitas lo primero que les indican a los pacientes es un exámen físico completo con estudios de rutina, como un laboratorio, radiografia de torax y si fuera necesario una tomografía y estudios cardiovasculares. Luego, son los médicos generalistas los que derivan a los pacientes que requieren la atención de un especialista como por ejemplo neumonólogos, cardiólogos, neurólogos y/o endocrinólogos. El área de Salud Mental también puede ser centro de derivación para pacientes con secuelas psicológicas.

Duración incierta

Hardzieg señaló que el tema de los tiempos de duración de las secuelas aún es objeto de estudio. El paciente quiere saber cuánto faltará para que se recupere, pero no se puede saber con certeza. Aseguran que puede durar desde unas semanas hasta seis meses. “No podemos dar una respuesta concreta al paciente de cuánto tiempo le va a durar. Si podemos decirle (depende del caso) que trate de hacer su vida normal sin forzar el cuerpo, que tenga una alimentación sana, que haga actividad física moderada y no se sobreexija.

¿Una nueva especialidad?

"Yo creo que va a ser una nueva especialidad médica que va a surgir porque en el mundo se está viendo todo tipo de consecuencias postcovid”, aseguró la médica Claudia Hardzeig, quien día a día recibe consultas por esta temática en su centro de salud.

Dijo que el virus es como “una caja de pandora” porque es algo nuevo y desconocido aún, objeto de estudio. “En cada oleada va dejando cosas que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha y buscando la manera de ayudar a la gente a que pueda seguir con su vida normal”, explicó, teniendo en cuenta que las secuelas y los tiempos de recuperación son muy variables entre los distintos pacientes. No hay una regla general.

Aún así, comentó que están pensando en desarrollar algún tipo de protocolo por parte de Salud Pública, para la atención de pacientes secuelados.

“Estamos aprendiendo todos los días. Cuánto va a repercutir (el virus) en los próximos años. No solo en lo orgánico sino las secuelas que va a dejar esta pandemia”, agregó Delia Duarte, su colega médica de la salita de Mosconi.

Por su parte, Marcelo Cabana, jefe de la terapia intensiva del sanatorio Juan XXIII, aseguró en declaraciones radiales que por el momento están abocados a atender la gran demanda de pacientes con covid agudo, pero hay que “terminar de organizarse para dar una respuesta” a partir de horas y equipos de trabajo abocados a la investigación y el estudio. “Creo que a medida de que vaya disminuyendo esta segunda ola , vamos a organizarnos para dar respuesta que hay que dar para estos pacientes con un covid prolongado, inclusive los secuelados”, aseguró.

Sube la mortalidad

En Roca, se registró una baja en la cantidad de casos positivos en la última semana epidemiológica, que concluyó el jueves pasado con 188 casos nuevos y cinco muertes por covid-19. La semana anterior, había cerrado con dos fallecimientos por la enfermedad y con 273 casos confirmados nuevos.

Estas cifras se condicen con las estadísticas provinciales, que reportan una desaceleración en el ritmo de transmisión del virus. En el caso del Alto Valle Este (Roca y Chichinales) se registraron un 27% menos de casos positivos durante la última semana, con respecto a la semana anterior, según detalló la secretaria de Políticas de Salud, Mercedes Iberó, en una conferencia de prensa.

La funcionaria explicó que estas cifras demuestran la efectividad de las restricciones y los cuidados, pero que no hay que relejarse.

“Hay virus en la provincia. Hay cepas nuevas de las que son tan contagiosas y graves. Y por eso podemos volver a aumentar”, advirtió. Explicó que son hasta ahora 28 casos de otras cepas : 20 casos de la cepa de Manaos, 3 casos de la cepa de Reino Unido, dos de Californiana y Río de Janeiro y 3 de Andina.