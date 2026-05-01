El arte de contar historias: evolución y compromiso en nuestras páginas

Desde aquel primer ejemplar que vio la luz en 1912, el diseño de nuestro diario no ha sido simplemente una cuestión estética; ha sido el lenguaje visual con el que hemos abrazado a una región en constante movimiento. Hoy, al celebrar un nuevo aniversario, nos detenemos a observar el camino recorrido: desde las pesadas prensas de plomo hasta los píxeles que hoy brillan en sus pantallas.

Hace un año, iniciamos una etapa renovada bajo una nueva conducción que llegó con una premisa clara y valiente: reivindicar el papel.

Creemos firmemente que este formato no es un vestigio del pasado, sino un instrumento de lectura jerarquizado, una pausa necesaria que aporta profundidad y prestigio a la información que nuestra comunidad consume cada día.

Nuestra redacción y mesas de diseño son hoy un ecosistema vibrante. El desafío no es solo sobrevivir a los nuevos formatos, sino hacerlos convivir en armonía.

Contamos con el saber hacer de quienes entienden la arquitectura de una página como un oficio sagrado, cuidando el equilibrio, la tipografía y la fidelidad técnica.

Se han sumado nuevas miradas, jóvenes profesionales que aportan una estética dinámica, adaptada a las nuevas formas de lectura y capaces de traducir la complejidad del mundo actual.

Esta evolución que hoy mostramos es el resultado de un crecimiento sostenido. Estamos diseñando un diario que respeta su historia pero que no le teme al futuro. Un diario que se siente cómodo tanto en el ritual del café de la mañana con el suplemento en mano, como en el “scroll” rápido desde un teléfono móvil.

Seguimos adelante, convencidos de que mientras haya una historia que contar, habrá un equipo de diseño buscando la mejor forma de que esa historia llegue a sus ojos con la claridad, el respeto y la belleza que nuestra audiencia merece.

Gracias por permitirnos, desde hace más de un siglo, seguir dándole forma a la realidad de nuestra región.