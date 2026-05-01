Movilizaciones por Día del Trabajador: las actividades de este 1 de mayo en Roca, Viedma, Bariloche y Neuquén

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha en conmemoración por el 1 de mayo, Día del Trabajador que se llevó a cabo el 30 de abril, pero otros gremios y organizaciones sociales decidieron trasladar las actividades para este viernes. Te contamos que se hará en Neuquén y Río Negro.

Actividades en Río Negro por el Día del Trabajador

En la ciudad de Roca, la CGT se adhirió a la medida nacional y el 30 de abril realizó una marcha bajo el lema: «Contra el ajuste la precarización laboral de Milei y el FMI».

En tanto las organizaciones sociales se separaron del sindicato para movilizar este viernes 1 de mayo.

Según lo informado por la corriente social y política, Marabunta, junto a la FOL se concentrarán a las 10 de la mañana en la plaza San Martín y realizarán una olla popular. A las 12 se llevará a cabo una actividad de micrófono abierto.

En Bariloche, la movilización también será el viernes. Desde el gremio docente Unter informaron que a las 11.30 se reunirán en plaza La Llave donde habrá: mate cocido, tortas fritas, micrófono abierto, volanteada y música. «Nos encontramos en la calle porque entendemos que 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐃𝐢𝐠𝐧𝐨», expresaron.

En Viedma, lanzaron una convocatoria a concentrarse a partir de las 10 en barrio Lavalle sobre las calles 20 y 13. Llevarán a cabo una olla popular contra el «ajuste salarial» y una radio abierta «contra la reforma laboral de Javier Milei».

Actividades en Neuquén por el Día del Trabajador

En Neuquén, el Frente Sindical Estatal convocó a una concentración y acto por el 1 de Mayo. La misma se llevará a cabo el propio viernes a las 10.30 en la esquina de Avenida Olascoaga y Lanín.

«Las organizaciones que integramos el Frente Sindical Estatal convocamos a todas y todos a participar, junto a las organizaciones de la CGT Regional Neuquén, de la Concentración y Acto», lanzaron en un comunicado y agregaron: «Nos convocamos para seguir enfrentando el ajuste del gobierno de Javier Milei, contra la reforma laboral, los ataques al salario y el retroceso permanente en derechos conquistados. Hoy, más que nunca, la construcción de la unidad de las y los trabajadores es un imperativo».

También denunciaron el «desguace» del PAMI y el «desfinanciamiento» de Anses. «Nuestras jubilaciones y la Ley 611 no se tocan», apuntaron.

A la movilización se sumarán Sejun, ANEL, UPCN, ATEN, Siprosapune, Unavp, Fasemp y SiProSaPuNe – FeSProSa.