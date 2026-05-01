Murió una mujer en un trágico vuelco sobre la Ruta 6 en Rincón de los Sauces

La Ruta Provincia 6 de Neuquén quedó marcada por una tragedia este 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador. Durante las primeras horas se registró un grave vuelco a la altura de la localidad de Rincón de los Sauces que dejó como resultado, una víctima fatal.

Trágico vuelco en la Ruta 6: lo que se sabe del hecho

La muerte fue confirmada por personal de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, quienes arribaron al sitio para asistir el siniestro vial.

Según la información brindada, el hecho se registró minutos después de las 6 de este viernes. Tomaron conocimiento cuando recibieron un llamado que alertaba un accidente de tránsito en la Ruta 6, frente al predio municipal.

Si bien se desconoce qué originó el siniestro, gracias a la intervención de los Bomberos se pudo determinar que se trató de un «autovuelco», es decir que en el vuelco no hubo participación de otros vehículos.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

En el sitio se encontraba personal policial y de salud, fueron estos últimos quienes confirmaron que había muerto una mujer que lamentablemente no resistió a sus graves lesiones. Por el momento se desconoce su identidad.