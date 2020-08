El intendente de Fernández Oro cuestionó la fase "intermedia"

El intendente de Fernández Oro, Mariano Lavín, cuestionó uno de los permisos que dispuso el gobierno provincial en esta nueva fase de aislamiento: las salidas recreativas.

El jefe comunal precisó que la principal causa del incremento de la curva de contagios en la región son las reuniones sociales y que "se dan los fines de semana". Por eso, consideró que el permiso a salir a recrearse viernes, sábado y domingo es contraproducente para "atacar el principal" problema que pone en jaque al sistema sanitario.

Lavín había propuesto que las salidas se permitan los días de semana y en el mismo horario comercial para evitar por un lado aglomeraciones, y, por otro, la libre circulación de personas los fines de semana.

"Todos coinciden en que el principal problema son las reuniones. Si solo cortás el horario de comercio no estás atacando la principal causa que son las reuniones sociales. La única forma que el Estado puede desalentar las juntadas es a través del control de la vía pública. Si cerrás el comercio el domingo pero tenés las actividades recreativas la gente va a seguir juntándose", indicó Lavín.

En las próximas horas, El Ejecutivo analizará si permite salir los domingos o continúa como hasta ahora con una prohibición total a circular. Lavín había propuesto mantener la apertura de comercios, esenciales y no esenciales de 8 a 18 para evitar la vuelta a la Fase 1, que fue el anuncio del domingo. Finalmente el gobierno mantendrá por una semana la apertura comercial hasta las 19.

"A mí me encanta juntarme con mis amigos, y mi familia a comer un asado pero tenemos que entender la situación es compleja. Lo que no me gusta es ver morir a la gente y ver como se muere un abuelo atrás de otro. Con esta medida pasamos de Fase 1 a nada.", dijo Lavín.

El intendente insistió en que la única forma de controlar el problema es evitar la circulación, especialmente entre viernes y domingo.