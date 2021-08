El MPN acusó al Frente de Todos de «jugar a las escondidas» con la ley Vaca Muerta

La discusión sobre la ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas entró de lleno en la campaña electoral rumbo a las PASO del 12 de setiembre y enfrentó al Frente de Todos y al MPN. El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que envió el proyecto a la Presidencia para que de allí se lo presente en el Parlamento pero el titular de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, Ofephi, Omar Gutiérrez, dijo que no conocía el proyecto.

"No sabemos si tiene 10, 20 o 100 artículos", dijo el gobernador de Neuquén y el Frente de Todos nominó al diputado nacional Guillermo Carnaghi para decir que sí conocía el proyecto porque se había elaborado tras reuniones en las que participó el ministro de Energía, Alejandro Monteiro.

Como en bandeja, le dejaron servido el tema al MPN y fue el precandidato a Diputado Nacional por la Lista Azul- Letra A, Osvaldo Llancafilo, quien dijo que la "redacción final está envuelta en un extraño manto de tacañería informativa que pone el alerta sobre la posibilidad de que Nación pretenda avanzar sobre las autonomías provinciales en el manejo de sus recursos naturales".

“Neuquén aporta al país el 55% de la producción de gas y el 30% del petróleo. Fueron 88 años de gestión centralista del gas y del petróleo hasta que en 2006 se sancionó la Ley Corta que estableció que la autoridad de aplicación, el poder concedente, sobre el medio ambiente, sancionatorio y para cobrar impuestos y regalías, es de Neuquén, de las provincias.

En estos años, Neuquén pasó de tener un horizonte de reservas de 5 años a 25 años; de 100.000 barriles de producción por día de petróleo que teníamos en el 2007; pasamos en julio 2021, a 200.000. Estos números reflejan que la provincia en materia de energía administro mejor que el centralismo nacional”- dijo.

Indicó que “los diputados nacionales por la provincia de Neuquén deben proteger a los neuquinos y no proyectos nacionales, los neuquinos tenemos derecho a saber, no se puede jugar ´a la escondida´ y esperar a que esto decante después de las elecciones. Una Ley nacional no puede vulnerar las autonomías impositivas provinciales, eso es ni mas ni menos que sacarle recursos económicos que son de los neuquinos. Neuquén tiene una de las alícuotas más bajas de Ingresos Brutos, con el 3%, y no estamos dispuestos a resignar recursos para los neuquinos. Lejos de eso, creemos que es hora de que Nación le devuelva a la provincia algo de lo que tanto aportamos al país y para ello, debe haber un marco jurídico que proteja las 41 concesiones no convencionales que ya tenemos y un marco propicio para atraer mas inversiones”.

“Con mi compañera de fórmula, Mage Ferraresso – continuó- vamos a dar el debate en el Congreso. Un verdadero federalismo no puede construirse en base al avasallamiento sobre las autonomías provinciales” – sentenció- al tiempo que aseguró que lo mismo harán con las concesiones hidroeléctricas que vencen en 2023 planteando la restitución de la “Tarifa Comahue” que fijaba una tarifa diferencial para las provincias productoras de energía eléctrica, no puede ser que en Neuquén paguemos 7 veces mas la electricidad que en Buenos Aires".

La respuesta de la voz fuerte dentro de Energía

Ariel Kogan es conocido en el sector energético por ser la voz dentro de la cabeza del secretario de Energía, Darío Martínez, y recientemente fue designado como asesor del presidente Alberto Fernández. Esta tarde, como coordinador del equipo de redacción del proyecto de ley, emitió un comunicado para responderle a Gutiérrez y resaltar que la iniciativa es impulsada por el mandatario.

"El Gobernador y su Ministro de Energía saben perfectamente que lo que afirma y sobre lo cual basa sus críticas es carente absolutamente de veracidad", afirmó Kogan y detalló punto a punto. Negó que se busque reducir el impuesto sobre los ingresos brutos y aseguró que, por el contrario, Nación ofrecerá beneficios impositivos para incentivar la inversión.

El asesor también afirmó que la ley no atenta contra las atribuciones de las provincias como como concedentes y propietarias del recurso, con todo lo que esto implica (cobro de cánones, controles, etc.). "El Gobernador Gutiérrez sabe que esto es así porque la única modificación que se le hace a la ley de hidrocarburos 17.319, previa a la estabilidad de 20 años que consagra este nuevo proyecto, es solo para permitir la posibilidad a las provincias de concesionar almacenamiento subterráneo de gas en pozos depletados, como lo pidieron las propias provincias", agregó.

El comunicado termina resaltando que Gutiérrez sabe que puede seguir haciendo aportes Tanto al Gobierno nacional como a los bloques de legisladores del Frente de Todos en el Congreso.