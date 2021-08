Gutiérrez respondió a Nación por la ley petrolera y dijo que en Vaca Muerta el costo impositivo es «bajo»

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se metió de lleno en los cruces por la nueva ley de promoción para la producción de petróleo, Ley Vaca Muerta, que escribió el equipo del secretario de Energía, Darío Martínez, y que, según dijo el mandatario provincial, no llegó a sus manos aún. En declaraciones periodísticas le respondió al diputado nacional Guillermo Carnaghi (FdT) y reconoció haber mantenido reuniones por el tema pero ratificó no tener el anteproyecto: "Ni la gruesa, ni la letra fina. No sabemos si son 20, si son 60, 80, 100, 120, 180, 200 o si son 300 artículos".

Más allá de la devolución de chicanas, Gutiérrez aprovechó la consulta para fijar posición sobre lo que se conoció del tema. Centralmente rechazó una rebaja impositiva provincial, la creación de una comisión sin representantes provinciales para la aprobación de proyectos, los beneficios para proyectos pilotos (que podrían perjudicar a los que están en marcha) y la imposibilidad de seguir cobrando el bono de prórroga, entre otras.

Según el gobernador Vaca Muerta tiene uno de los niveles de regalías más bajos del mundo y la presión impositiva provincial no tendría impacto en la estructura de costos de las operadoras. "Estamos de acuerdo con la estabilidad fiscal. No estamos de acuerdo en la disminución fiscal", aclaró.

"Nosotros bajamos de 3,5% a 3% la alícuota de Ingresos Brutos. Cuando vino la adenda (durante el gobierno de Mauricio Macri) ratificamos esa alícuota porque también había pedidos, lobby y gestiones de las empresas para bajarlo. Y ahora pasa nuevamente, nosotros ratificamos que no vamos a bajar ni vamos a subir", dijo.

Retrucó que "cuando uno compara la estructura impositiva y de costos para producir petróleo y gas en la Cuenca Neuquina con la de otros lugares del mundo, se comprueba que tiene un costo impositivo bajo". Y resaltó "ahí no está el problema, el problema está en la amortización acelerada de bienes de uso, en la administración de las importaciones respetando la soberanía energética, respetando y promoviendo esas inversiones, atendiendo el mercado interno y permitiendo un proceso de exportación".

También rechazó la creación de la comisión de evaluación, seguimiento y control de proyectos porque no tendría representes de las provincias productoras. Otro de los puntos que objetó fue una suerte de prórroga de concesión ad referéndum de las provincias que, en el caso de Neuquén, no les permitiría cobrar el "bono de prórroga y solicitar el aumento de regalías". Según indicó el proyecto permitiría unir dos concesiones convencionales cercanas geográficamente y próximas a vencer, las que conformarían una nueva área con un permiso de 25 años.

"En las 41 concesiones (no convencionales) de 35 años que hemos otorgado hay estabilidad fiscal y, además, el nivel de regalías es de los más bajos del mundo. No podemos agregar presión impositiva pero tampoco disminuir porque ya lo hicimos", insistió.

Más allá del repaso de puntos en desacuerdo, el gobernador aseguró que convocaron a una reunión de la Ofephi para la próxima semana. Desde el organismo, que nuclea a las provincias productoras, comparten el pedido a Martínez para conocer los detalles del texto.

"Ratifico que tuve un montón de reuniones, nunca dije que no tuve reuniones, en las que intercambiamos junto a los a demás actores de la industria cuáles son los lineamientos generales y específicos que comprendemos y entendemos deben estar contenidos en esta ley", dijo e insistió que no conoce "ni la gruesa ni la letra fina".

También le respondió, sin nombrarlo a Carnaghi, al decir "veo muy bien que un diputado de la Nación, representante de la provincia de Neuquén, se haya involucrado y quizás ahora él nos haga consejos de ese proyecto de ley. Aparentemente lo conoce".