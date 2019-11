El MPN rechazó el pliego de una candidata a defensora porque es feminista

-Yo he visto manifestaciones públicas suyas recientes donde usted se define como una abogada feminista.

-Sí, es correcto.

-No dice que es ni penalista

-No, penalista si, por supuesto

-Pero más importante es la dimensión feminista que las otras. Nosotros acá tratamos la perspectiva de género en un montón de cosas en los últimos años, naturalmente. El tema es que usted va a ser defensora y como defensora (...) le va a tocar estar defendiendo seguramente violadores o femicidas, o cosas por el estilo. Bueno, un poco, lo que le quería preguntar era como usted acomoda esta situación. Es integrante de una agrupación, que se llama Socorro Violeta, que la conforman La Revuelta y ATEN, y un grupo de profesionales que apoyan a víctimas de violencia de género. Está bárbaro, si, el tema es que como defensora le va a tocar defender a los victimarios, no a las víctimas.

Quien pregunta es el diputado empenista Mario Pilatti. Quien responde es la abogada Nadia Kubatov, designada por el Consejo de la Magistratura como defensora penal. Ayer la Legislatura no prestó acuerdo a su nombramiento. No pasó el filtro político. Más precisamente el paladar del oficialismo. Cosechó 16 votos negativos, 10 positivos y 8 ausentes.

La entrevista que se reproduce fue en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que le dio despacho al pliego para que se tratara en el recinto.

Cuando Pilatti formuló esta pregunta recibió algunos cuestionamientos de sus pares. Ella contestó:

-A mí me parece súper interesante la pregunta, porque me da la oportunidad de poder explicar cosas que mucha gente cree que son incompatibles. Y en realidad esto es absolutamente compatible: el derecho penal y las defensas penales, el feminismo y la perspectiva de género. Cuesta mucho, ¿por qué? Porque el feminismo y la perspectiva de género es la contracultura. Entonces cuando viene algo que es distinto nos hace repensar, y muchas veces hay resistencias, o nos cuesta decir cómo vamos a encastrar esto.

Y agregó:

-Uno cuando va a ser una defensa penal puede discutir que no podemos saber con certeza si la persona pudo haber cometido el hecho, podemos discutir las cadenas de custodia, podemos tener distintas teorías del caso. Ahora con la consciencia que hemos tomado como sociedad, porque me parece que esto es un cambio social que estamos teniendo, hay cosas que un defensor no puede darse el lujo de decir. Quizás hace 30 años decir que una mujer había sido abusada sexualmente por la manera de vestir, o por su modo de vida, por sus características de vida en el ejercicio de la prostitución me parece que son argumentos falaces, están asentados en estereotipos de género. El estereotipo de género genera un estigma y también genera daño. (...) Por ser parte del Estado, yo no puedo ser parte de la institucionalización de la violencia y de perpetuar estereotipos.

"Hay una tensión ahí"

En el recinto los diputados no brindaron los fundamentos por los cuáles rechazaban su designación. Tampoco están obligados a hacerlo, y suelen especialmente evitarlo cuando no dan aval político a una candidatura judicial.

"Río Negro" consultó a Pilatti. Explicó que se adoptó una decisión en conjunto, luego de un debate interno.

"Lo que estuvimos discutiendo un grupo importante de diputados es si Nadia Kubatov tiene el perfil que hace falta para un defensor penal que tendrá que defender a violadores, abusadores y demás, esa fue la discusión", aseguró.

Dijo que en su opinión personal "dado que ella tomó posiciones públicas tan expuestas" eso "podría ser motivo de recusaciones, o de excusaciones que uno la entendería también. Está como muy de un único lado".

-¿Desde ese punto de vista a la defensa no le cabría la "Ley Micaela" como le cabe a todo el resto del Poder Judicial, si es ese el razonamiento?, ¿Le pediríamos perspectiva de género a todos los operadores menos a los defensores?

-No, no. Yo no tengo la solución, hay una tensión ahí. Indudablemente que la perspectiva de género es algo que llegó para quedarse para que todos aprendamos y crezcamos. Pero, también es cierto que el defendido tiene ciertos derechos y el defensor en general tiene el deber de exigir que se acrediten todas las condicionantes y demás. Cómo resolver ese punto en particular es un tema álgido, yo no lo tengo resuelto. Eso no quiere decir que no trabajen con perspectiva de género.

"No podemos olvidar que del otro lado también hay dolor"

Kubatov ganó el concurso para ocupar el cargo de defensora penal de Neuquén. Su promedio final fue de 53,69 puntos sobre cien posibles. Es una abogada que forma parte del equipo de asesoramiento legal gratuito que brinda "Socorro Violeta" a las víctimas de violencia machista. El espacio está impulsado por la Colectiva Feminista La Revuelta y el sindicato docente ATEN.

Además se constituyó como querellante en la causa contra el ginecólogo, Guillermo Focaccia, acusado de haber abusado sexualmente de dos jóvenes, una de ellas empleada en su consultorio. Había sido absuelto, pero el Tribunal de Impugnación revocó esa sentencia y ordenó que se hiciera un nuevo juicio.

Quienes votaron en contra de su pliego fueron todos los integrantes del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Juan Monteiro (Nuevo Compromiso Neuquino), Alejandro Vidal (UCR) y dos de los aliados históricos del oficialismo provincial: Francisco Rols (FRIN) y Susana Nieva (Panune).

En el Consejo, la profesional ya había planteado, al momento de ser entrevistada, la necesidad de que la defensa sea ejercida con perspectiva de género. "Se puede discutir el tipo penal, la pericia, pero así como los defensores pedimos el respeto a la dignidad humana de nuestro asistido, no podemos olvidar que del otro lado también hay dolor, y se puede trabajar respetando los derechos de la víctima”, había dicho en aquella oportunidad.

Cuando un pliego no logra acuerdo legislativo, como en este caso, el Consejo puede enviar al candidato o candidata que siga en el orden de mérito del concurso o hacer una nueva convocatoria. Esta definición quedará en manos del cuerpo.

Kubatov no tiene ninguna posibilidad de impugnar la decisión política de los diputados provinciales. Ahora, no está inhabilitada para volver a concursar por el mismo cargo si así lo desea.

Una discusión abierta

Esta decisión se tomó en un contexto en el que hay una discusión abierta dentro del Poder Judicial provincial sobre cómo incorporar la perspectiva de género cuando se ejerce la defensa.

El mes pasado la jueza penal de Zapala, Leticia Lorenzo, fue criticada por la introducción del acróstico "típico de machirulo" en un fallo sobre un caso de abuso sexual.

En la resolución la magistrada sostuvo que: "el derecho a ejercer la defensa no implica el derecho a sostener cualquier afirmación como argumento válido. Y escuchar planteos de ‘violencia de género inversa’ en pleno siglo 21 aparece como insostenible desde la legislación y la protección de quien es vulnerable en una relación hombre-mujer."

Un grupo de defensores y defensoras oficiales criticó la posición de Lorenzo. "Socorro Violeta", que integra Kubatov, la respaldó con un comunicado: "opinamos que la insistencia constante y sistemática de la defensa oficial de recurrir a la dialéctica binaria "garantismo vs feminismo (punitivismo) no hace más que producir y reproducir la violencia patriarcal, dando un mensaje poco claro y oscilatorio que fortalece las bases de una sociedad sexista."