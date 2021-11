El «Pacto de Glasgow» generó más críticas que halagos

El Pacto de Glasgow, adoptado hoy por los casi 200 países reunidos en la conferencia climática COP26, despertó las críticas de activistas, organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas, que denuncian un acuerdo «irrisorio», mientras que el premier británico Boris Johnson celebró «un gran paso adelante» en la lucha contra el cambio climático.

El acuerdo pretende acelerar la lucha contra el cambio climático y perfilar las bases de su futura financiación, aunque sin garantizar el objetivo de limitar el calentamiento global a +1,5 ºC, a la vez que hace un llamado a la reducción del uso de los combustibles fósiles.

«Pedimos a las naciones que se unieran por nuestro planeta en la COP26 y han respondido a esa llamada», afirmó Johnson, anfitrión de la conferencia sobre el clima de la ONU, en un comunicado.

Si bien calificó al acuerdo como «un gran paso adelante», reconoció que aún «hay un enorme trabajo por hacer en años venideros» para limitar a 1,5°C el calentamiento del planeta y se comprometió a seguir trabajando para conseguirlo.

También la Unión Europea (UE) celebró que el pacto de la COP26 mantenga «vivos los objetivos del acuerdo de París» y brinda la oportunidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C.

Menos entusiasmado se mostró el secretario general de la ONU, António Guterres, quien celebró los «pasos hacia adelante» adoptados por la COP26, pero consideró que «no son suficientes» y el mundo sigue a las puertas de una «catástrofe climática».

En Glasgow no se consiguió «el fin de las subvenciones a las energías fósiles, la salida del carbón, poner un precio al carbono», indicó.

En tanto, la joven activista sueca Greta Thunberg criticó en Twitter una cita que fue puro «bla-bla-bla» y afirmó que «el verdadero trabajo» continúa fuera del recinto: «Y nunca, nunca nos rendiremos», tuiteó.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah. But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR

La ONG de origen británico Oxfam destacó, por su parte, que se haya acordado por primera vez un objetivo para la financiación de la adaptación, pero señaló que el balance general ha sido negativo.

«Este resultado irrisorio es como hacer oídos sordos al sufrimiento de millones de personas tanto ahora como en el futuro», dijo la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Gabriela Bucher, quien consideró que «algunos líderes mundiales piensan que no viven en el mismo planeta que el resto».

También Amnistía Internacional denunció el «fracaso catastrófico» que supone el acuerdo alcanzado en la COP26.

«Los líderes han traicionado catastróficamente a la humanidad en su conjunto y no han logrado proteger a los más afectados por la crisis climática», indicó la ONG en un comunicado, en el que lamentó que hayan prevalecido «los intereses del combustible fósil y otras poderosas empresas».

