El Plan Castello, bajo la ley de Nueva York

En plena negociación con los acreedores externos, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, criticó a las provincias que emitieron deuda bajo normas extranjeras.

Hay cierta parálisis en la toma de decisiones del gobierno provincial que no es atribuible enteramente a la gestión “de continuidad” de la gobernadora Arabela Carreras, como ella misma la definió, sino más bien a las expectativas por la negociación del ministerio de Economía de la Nación con los acreedores externos. Si hasta hay puestos de segunda y tercera línea del equipo del presidente Alberto Fernández que aún no fueron cubiertos y las provincias no saben a quién acudir.

“Es insostenible que las provincias se endeuden bajo la ley extranjera”, dijo el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, esta semana en el Congreso. Los bonos en dólares del Plan Castello se rigen por ley extranjera.

“La Provincia someterá a la jurisdicción de cualquiera de los juzgados del estado de Nueva York o cualquier tribunal federal de los Estados Unidos de América con asiento en la Ciudad de Nueva York, Distrito de Manhattan, así como a la de todo tribunal de apelaciones de ésta, todo juicio, acción o proceso que surja en relación con los títulos de deuda o a la omisión por parte de la provincia, o la supuesta omisión de cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los títulos de deuda, y la provincia aceptará en forma irrevocable que todos los reclamos en relación con tales juicios, acciones o procesos podrán ser sometidos a y resueltos en el tribunal de Nueva York o el tribunal federal de los Estados Unidos de América”, se lee en el prospecto de emisión de esos títulos.

Arabela Carreras gobierna un verano con muchos turistas tanto en el mar como en la cordillera, y demasiada indefinición para planificar el resto del año.

“Lo que pasa es que Guzmán es antideuda”, dicen que pensó, cuando lo escuchó, el exministro de Economía de la provincia Agustín Domingo, el padre intelectual del esquema de endeudamiento actual del Estado rionegrino, con el que se financia un plan de obra pública.

“Habría que preguntarle también al gobierno de Mauricio Macri, que fue el que autorizó ese endeudamiento” -se desentiende la gobernadora-. La administración anterior logró la entrada de dólares al país, que se fugaron con la misma velocidad.

Domingo fue el primer recambio ministerial de una gestión que lleva apenas dos meses. Ahora manejará la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, que se dedica a armonizar la percepción de impuestos provinciales a empresas con sede en más de una jurisdicción. No le impedirá asumir en el directorio del Banco Patagonia.

“La gobernadora es muy dura y un poco maltratadora”, protestan varios intendentes. Este pensamiento llegó a oídos de Carreras. “Si no fuera mujer, no lo dirían”, le respondió al que se lo contó.

El frente gremial también se queja, pero no por el trato, sino por un supuesto destrato. Tener en contra a los sindicalista de Bariloche Ovidio Zúñiga y Walter Cortés puede llegar a ser un problema, pero tenerlos al lado es mucho peor.

Impacto

En una provincia con tantas individualidades regionales, esta falta de definiciones incide de manera muy dispar en la costa, en el valle y en las montañas.

Las Grutas, Bariloche y El Bolsón, por caso, viven un verano ajeno a la incertidumbre por el futuro de la economía de nuestro país. Hay turistas como hace tiempo no se veía y aunque se cuiden más que nunca con los gastos, generan riqueza por la cantidad más que por la calidad.

Hay de todos modos un turismo de recursos superiores que, tal vez afectado por el sobrecosto del impuesto a los consumos en el exterior, se volcó por la oferta de alta gama de la cordillera.

Dos ejemplos en los extremos:

• El emblemático hotel Llao Llao de Bariloche no tuvo prácticamente temporada baja y ahora, en el verano, tiene tal nivel de ocupación que debió restringir las visitas de turistas que no están hospedados en sus habitaciones.

• En Las Grutas los turistas que antes se hacían una escapada de un día a Puerto Madryn prefieren este año ahorrarse el costo de la nafta; se extendió así de tres a cuatro días el plazo promedio de permanencia .