El puma Pancho fue trasladado a su nuevo hogar en Cipolletti

El tiempo de espera y la ansiada mudanza ha concluido. El puma “Pancho” ya habita en su nuevo espacio que fue acondicionado en el complejo recreativo La Chacra en Cipolletti. Se trata del último animal que quedaba en el ex refugio Luan.

Gastón Sosa, de la organización "Perros Perdidos" dialogó en el programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3) y detalló que la resolución que tanto esperaban pudo salir el 9 de septiembre y el traslado se pudo efectuar el pasado sábado.

Sosa comentó que ese día, a las 12 se presentó la Dirección de Recursos Faunísticos y Áreas Protegidas con el profesional del Colegio Veterinario. También llegaron efectivos policiales para escoltar al convoy durante el viaje. A partir de las 13 se inició con la operación ingresar al felino en la jaula grande. Ese proceso duró aproximadamente una hora, porque a Pancho se le administró un tranquilizante.

Cuando el operativo de traslado cruzó el puente, el personal de Fauna de Río Negro se sumó y acompañó al puma hasta su nuevo hogar. Una jaula más amplia que tenía. El traslado se pudo hacer con éxito al complejo recreativo La Chacra en Cipolletti, lugar donde fue acondicionada una nueva jaula más amplia de la que tenía en el refugio de animales rescatados que administraban Marta y Esteban Zupanovich.

“Pancho va a estar en un lugar donde ya va a poder pasar el resto de sus días, y por otro lado, Marta también cierra ese ciclo de 27 años de trabajo”, dijo Sosa.

El puma “PANCHO” es un puma concolor, macho, de aproximadamente 18 años. El animal salvaje creció en cautiverio gran parte de su vida y su último hogar había sido el ex refugio Luan. Al vivir en una edad avanzada encerrado en una jaula, Pancho no puede ser devuelto a su hábitat natural porque no podría adaptarse a ese entorno. Por lo tanto, debe permanecer en cautiverio para garantizar su calidad de vida.