La falta de una firma impide que el puma Pancho deje de vivir en el fondo de una casa de Neuquén

Pancho es un puma que pasó prácticamente toda su vida en cautiverio. Y su derrotero no fue fácil. En 2008 fue trasladado desde el complejo Nonos, en la provincia de Córdoba, al refugio faunístico neuquino, LUAN. Allí estuvo hasta que al fallecer uno de sus dueños, en 2019, el lugar cerró y todos los animales fueron relocalizados, pero no todos. No Pancho.

Hoy pasa sus días en una jaula en el fondo del patio de la vivienda de una señora de más de 70 que se ofreció a cuidarlo hasta que se resuelva su traslado a un lugar en condiciones para que un puma como él pueda vivir. Ese lugar ya fue elegido y no queda muy lejos de acá. Está en Cipolletti, en una granja que alberga animales en riesgo. Pero un simple papel con la firma de las autoridades de la Dirección Nacional de Biodiversidad del ministerio de Ambiente, que no llega impide que Pancho pueda pasar el resto de su vida en un hábitat acorde a su naturaleza animal. Hoy Pancho es alimentado con la carne que decomisa el Senasa en los operativos de control.

La Organización Civil Perros Perdidos de Neuquén se involucró en la situación y hoy está reclamando que ese papel llegué para poder trasladar al puma a un lugar adecuado. Los integrantes de la institución comentaron que la dirección de Fauna de Neuquén podría realizar el traslado, pero la relocalización del animal no se hará sin un guía firmada por la Dirección Nacional de Biodiversidad, documento que garantiza las condiciones óptimas para el traslado de Pancho, que el lugar donde estará es adecuado para un puma y además, avala que ante cualquier situación irregular que se presente mientras dura el traslado habrá un responsable de resolverla.

"No sabemos con precisión cuántos años tiene Pancho, porque estuvo pasando por varios refugios hasta llegar al de Neuquén Hoy necesita un lugar donde vivir porque quien lo cuida ahora es una persona mayor. Es solo un papel que necesitamos para poder trasladar al puma a un lugar que ya lo está esperando. Es solo resolver una cuestión burocrática. Pancho vivió casi toda su vida en cautiverio, entonces no podemos pensar en otra alternativa más que garantizarle un lugar digno para vivir. Y eso no está sucediendo porque nos falta la guía firmada por la Dirección Nacional de Biodiversidad", contó Mauro Saldaño, integrante de Perros Perdidos.

Cuando cerró el refugio Luan, donde vivía Pancho, fue relocalizado por Fauna, el 99% de los animales que estaban allí. En ese solo 1% quedaron Pancho y otros animales que por ser viejos o estar con alguna discapacidad no fueron trasladados a otro lado. Perros Perdidos hoy reclama por Pancho y luego irá por esa minoría que quedaron desprotegidos.