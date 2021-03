El relato de Julieta Prandi sobre la violencia de su ex: “Me dijo que iba a recibir una corona fúnebre”

En medio de las marchas por el Día de la Mujer, Julieta Prandi recordó en una charla exclusiva con "Telenoche" la violencia de género que vivió por parte de su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi.

“Llegado diciembre, que ya había presentado mi divorcio yo, él estaba como loco, y estuvo dos meses dando vueltas, hasta febrero que yo me fui, que no ponía su abogada, entonces no tenía quién me responda y estuve como en el medio y venían las Fiestas, y no quería que yo les comunique a mis hijos que nos íbamos a separar, fue todo una locura”, comenzó relatando sobre los días previos a separarse.

“Yo tenía que viajar a Punta del Este por un trabajo, y ese viernes me desaparece el pasaporte, billetera, documentos, me sacaron todo de mi casa. Y al día siguiente me desaparece el celular también y estaba en el freezer, no sirvió más, eso fue un 29 ó 30 de diciembre”, continuó Prandi.

“Llegó Año Nuevo, yo estaba incomunicada, en mi casa, sin documentos, perdí el trabajo, pero estaba presa en mi casa, llegamos a ese punto. Y ahí es donde estaban las amenazas en donde me dice “vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona”, concluyó Julieta.

Sobre la situación actual contó: “Estuve desamparada judicialmente con mis hijos y no me quedó otra que salir a hablar y poner un halo de luz y de protección”. “No hay una medida de suspensión de régimen, no hay una perimetral, ni siquiera mis hijos fueron escuchados y por eso recusamos al juez”, agregó la modelo, que ahora espera que le asignen un nuevo juzgado.

Luego detalló cómo se encuentran sus hijos Mateo y Rocco. “El mayor hoy no quiere estar con su papá, que lo abandonó hace diez días en la puerta de mi casa con mi empleada. Los dejó como dos bolsas de basura y no fue el primer hecho de abandono, yo ahí lo denuncié y no pasó nada”, explicó.

Al finalizar, la actriz confesó que tuvo que “tomar medidas drásticas” y contó que lleva “un palo” en su auto para estar preparada ante un posible enfrentamiento: “Miedo no lo tengo, ni le tendré nunca porque yo ya pasé todas. Siempre voy a defender a mis hijos".