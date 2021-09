El viaje a Las Grutas tiene dueño: el 6° 3° de la EPET N° 10 ganó la Estudiantina

La Estudiantina 2021 terminó anoche con la entrega de premios a los ganadores: el viaje a Las Grutas fue para los alumnos de 6° año tercera división de la EPET N° 10 de Plaza Huincul. La actividad se reanudó este año después de la suspensión de la edición anterior por la pandemia de coronavirus .

Finalizó la propuesta que está organizada por el municipio local a través de la dirección de Acción y Promoción Juvenil y que el año pasado, a raíz de la pandemia de coronavirus debió suspenderse. En esta ocasión, se resolvió convocar a los alumnos de los últimos años de las escuelas secundarias de Cutral Co y de Plaza Huincul, pero por etapas.

Rolando Sepúlveda, explicó que el 9 de agosto se hizo la convocatoria a los delegados de los cursos y hubo 50 participantes (eran de 4° y 5° en el caso de los CPEM; y de 5° y 6° para las EPET) de las dos ciudades. A partir de allí, en las etapas eliminatorias tenían la posibilidad de competir en las instancias "Ciudad Verde"; "Murales" y "Posta".

De esa instancia quedaron 23 cursos participantes que se abocaron a concursar en la Estudiantina propiamente dicha durante el fin de semana. El sábado, se llevó adelante la actividad de voley playero y el domingo, los juegos en el gimnasio municipal "Enrique Mosconi". La última actividad fue "Baile", el lunes en el Centro Cultural del parque de la Ciudad.

De acuerdo a la sumatoria de puntos, se alzaron con el primer puesto el 6° 3° de la EPET N° 10 de Huincul, con el viaje a Las Grutas. El segundo premio fue para 6° "B" y "C" de la EPET N° 1, con 50 mil pesos; mientras que el tercer lugar fue para el 5° "C" del CPEM N° 6 -ambos de Cutral Co- que se llevaron los 25 mil pesos.

"Queremos agradecer a las familias que acompañaron, que en algunos lugares no pudieron asistir por los protocolos como si pasaba en los años anteriores. Lo mismo que los directivos de la escuela que siempre estuvieron predispuestos", dijo Sepúlveda.

La ceremonia de premiación se hizo anoche, en el Centro Cultural del parque de la Ciudad, antes del recital de Nonpalidece que marcaba el cierre de las actividades destinadas a los jóvenes.