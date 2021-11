Elecciones 2021: Cristina no estará en el búnker del Frente de Todos

Cristina Fernández no irá a la sede del Frente de Todos.

«Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker», tuiteó esta tarde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El mensaje fue publicado en la red social Twitter. «Abrazo fuerte a todos y a todas», cerró. La vicepresidenta había participado el jueves del acto de cierre de campaña electoral del Frente de Todos (FdT) en el partido bonaerense de Merlo.

La presencia de la exmandataria había sido puesta en duda a raíz del posoperatorio que sigue tras la histerectomía a la que fue sometida hace una semana en el sanatorio Otamendi.

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2021

Esta tarde el ministro de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, destacó que las elecciones legislativas se desarrollaron con «total normalidad» en todo el país, con una participación de entre el 71 y 72 por ciento del padrón, y estimó que aproximadamente a las 21 comenzarán a difundirse los primeros resultados.