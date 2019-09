Elvis Hernández y al vuelta a la titularidad en Cipolletti

Elvis debutó en el Federal A el año pasado en la Visera contra Independiente. Ese día fue figura.

Sus casi 40 minutos contra Deportivo Madryn en La Visera de Cemento ratificaron lo que el hincha de Cipolletti ya sabe sobre Elvis Hernández. El defensor entró de urgencia tras la expulsión de Damián Jara y volvió a dar la talla. Mañana contra Olimpo a las 15:30 será su reemplazante.

‘‘Contra Madryn me sentí muy bien, a pesar que casi no pude entrar en calor porque tuve que entrar rápido. Demostramos que podemos, incluso con uno menos. Estoy contento por esta oportunidad. Es un partido muy lindo para jugar. Aunque Olimpo venga mal es un rival de jerarquía, será duro’’, declaró el jugador a ‘‘Río Negro’’.

La aparición de Elvis en el equipo el año pasado, tras la salida de Víctor Zwenger como DT, sorprendió a algunos pero no a los que seguían al Albinegro en la Liga Confluencia. El zaguero había sido el pilar de la última línea en el Apertura 2018, que Cipo conquistó.

Germán Alecha le brindó confianza y puso en su interinato contra Independiente de Neuquén. El 14 de octubre, por la fecha 8, Elvis tuvo su estreno federal y cumplió una buena tarea. Gustavo Coronel también apostó por él tras la partida de Franco Coria y desde que empezó el 2019 no salió.

Para esta temporada, Cipo incorporó a Damián Jara y a Maximiliano Tormann, la dupla central en los cuatro partidos disputados hasta el momento. Más allá de esto la presencia de Hernández en el plantel siempre fue prioridad para el DT y el club le firmó contrato en el receso.

‘‘Tenerlo a Maxi al lado me ayuda, es un jugador de experiencia. Me habla y me da muchas indicaciones. Desde que empezó la pretemporada me vine entrenando como siempre, con mucho esfuerzo, esperando el momento’’, finalizó el defensor.

Elvis estuvo cerca de emigrar a Chile, tras probarse en Huachipato, pero un cambio de cuerpo técnico frustró esa posibilidad, lo que para Coronel fue un alivio y mañana será titular de nuevo.